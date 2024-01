„Jeżeli moi republikańscy koledzy nie będą chcieli finansować Ukrainy, będą musieli za to zapłacić strasznie dużo” – stwierdził prezydent USA Joe Biden w odpowiedzi na pytanie amerykańskiego korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego. Biden jeszcze w zeszłym roku zwrócił się do Kongresu o ponad 60 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy. Republikańscy politycy nie chcą się jednak na to zgodzić i stawiają warunki.

Prezydencki helikopter Marine One odlatuje z Białego Domu / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA Joe Biden odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM, gdy był w drodze do śmigłowca Marine One. Amerykański prezydent weekend spędzi w swojej rezydencji w Camp David. Administracja Joe Bidena od miesięcy ostrzega, że brak wsparcia dla Ukrainy oznaczać będzie poważne problemy na froncie. Ukraina bez amerykańskiego wsparcia nie będzie mogła odbijać zajętych terenów, a wojna będzie się przeciągać. Ta sprawa niepokoi wielu komentatorów, którzy podkreślają, że kolejny dzień bez budżetu to prezent dla Władimira Putina. Mieliśmy kilka obiecujących dni. Dokonaliśmy więcej postępów w sprawie granicy, niż w ciągu ostatnich kilku tygodni. Praca nie jest skończona, ale mam większą nadzieję, niż kilka dni temu, że możemy zrobić coś znaczącego - powiedział w poniedziałek lider demokratów w Senacie Chuck Schumer, opisując na pierwszym posiedzeniu Senatu w nowym roku stan negocjacji dotyczących odblokowania środków koniecznych do dalszego wspierania Ukrainy. Schumer stwierdził też, że choć jest optymistą, to ostateczne zawarcie porozumienia wciąż nie będzie łatwe. Polityk odnosił się do negocjacji dotyczących reform imigracyjnych, które są warunkiem stawianym przez republikanów do przegłosowania pakietu zawierającego ponad 105 mld dolarów środków na pomoc Ukrainie, Izraelowi, państwom Indo-Pacyfiku oraz na ochronę granicy. Jeszcze przed świąteczną przerwą Schumer i jego republikański odpowiednik Mitch McConnell wyrażali nadzieję, że porozumienie zostanie zawarte, jak tylko senatorowie wrócą do Waszyngtonu. Przyjęcie nowego pakietu pomocowego jest konieczne, bo administracja wyczerpała dostępne środki na uzupełnianie broni przekazywanej Ukrainie. Nawet jeśli dojdzie do porozumienia w Senacie, nie jest pewne, czy zostanie ono przyjęte przez Izbę Reprezentantów, gdzie większość mają republikanie. Jak donosi portal Punchbowl News, politycy tej partii w Izbie sygnalizują, że nie zgodzą się na znaczące ustępstwa. Jeśli dostaną projekt z Senatu, będą dążyli do dalszego zaostrzania restrykcji imigracyjnych. Zobacz również: Rosja po amerykańsku. Pentagon zszokował Biały Dom i obywateli