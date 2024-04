Ukraińskie siły przeprowadziły atak rakietowy na jeden z okrętów w Sewastopolu na Krymie. Rosjanie mogą zintensyfikować swoje ataki na Ukrainę, wykorzystując czas, który potrzebny jest na realizację pomocy, zatwierdzonej w sobotę przez amerykańską Izbę Reprezentantów - ocenia w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Niedziela jest 788. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia po ataku rakietowym sił rosyjskich na dzielnicę mieszkalną w Odessie / Alena Solomonova / PAP

11:05

Konsekwencje przyjęcia przez USA nowego pakietu pomocy dla Ukrainy będą niemal natychmiastowe i zapobiegną poważnym niepowodzeniom na polu bitwy w najbliższej perspektywie oraz podważą długoterminowe przekonanie Rosji, że jej gospodarka wojenna - przeznaczająca co najmniej 6 proc. PKB na obronę - jest machiną nie do powstrzymania - pisze w niedzielę portal dziennika The Economist.

10:33

Apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie ws. pakietu pomocy dla Ukrainy - napisała na platformie "X" szefowa KE Ursula von der Leyen, komentując decyzję Izby Reprezentantów USA ws. pomocy Ukrainie. "Ci, którzy wierzą w wolność i Kartę Narodów Zjednoczonych, będą nadal wspierać Ukrainę i jej naród" - stwierdził szef RE Charles Michel.

10:07

Przedstawiciel Rosji na okupowanym Krymie Sergiej Aksjonow oświadczył, że 9 maja, ze względów bezpieczeństwa, na półwyspie nie odbędą się parada zwycięstwa i marsz propagandowy "Nieśmiertelnego Pułku" - poinformował w niedzielę portal Ukraińska Prawda.

"Nie ma planów zorganizowania w Republice Krymu 9 maja defilady wojskowej i marszu 'Nieśmiertelnego Pułku'. Jest to związane ze kwestiami bezpieczeństwa" - napisał Aksjonow w Telegramie.

Rosjanie będą organizować uroczystości i "upamiętnienia" w innych formach. "Jednym słowem Krym z godnością przyjmie dzień zwycięstwa" - dodał Aksjonow.

09:48

Rosjanie mogą zintensyfikować swoje ataki na Ukrainę, wykorzystując czas, który potrzebny jest na realizację ze strony Stanów Zjednoczonych pomocy, zatwierdzonej w sobotę przez amerykańską Izbę Reprezentantów - ocenia w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Analitycy wojskowi amerykańskiego think tanku twierdzą, że w nadchodzących tygodniach siły ukraińskie mogą ponieść dalsze straty w oczekiwaniu na amerykańską pomoc, która pomoże Ukrainie ustabilizować front, ale prawdopodobnie będą w stanie powstrzymać obecną rosyjską ofensywę.

"Utrzymuje się ryzyko znaczącego pod względem operacyjnym przełomu w Rosji w nadchodzących tygodniach, chociaż ukraińskie dowództwo może mieć większą swobodę w podejmowaniu krótkoterminowego ryzyka korzystania z zapasów, aby temu zapobiec, jeśli będzie miało pewność, że wkrótce na Ukrainę dotrze nowa pomoc" - podkreślono.

09:43

Ukraiński atak rakietowy na jeden z okrętów w Sewastopolu na Krymie. Cytowany przez Reutersa gubernator regionu stwierdził, że siły rosyjskie odparły atak, choć doszło do strat.

Spadające fragmenty spowodowały niewielki pożar, który został szybko ugaszony - powiedział gubernator Michaił Razwożajew.

09:37

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, komentując sobotnią decyzję Izby Reprezentantów Kongresu USA w sprawie pakietu pomocowego dla Kijowa oświadczył, że to "zły dzień dla Putina".

"To zły dzień dla Putina. Zły dzień dla każdego, kto odważył się uwierzyć, że Ameryka może się zawahać(...). Jesteśmy wdzięczni Izbie Reprezentantów Kongresu USA, jej przewodniczącemu oraz członkom obu partii za przyjęcie długo oczekiwanej ustawy o pomocy dla Ukrainy. Każdy, kto sprawił, że ta decyzja stała się rzeczywistością, dokonał właściwego wyboru. Stany Zjednoczone potwierdziły swoje globalne przywództwo" - napisał na platformie X szef ukraińskiego MSZ.