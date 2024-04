Ukraina czeka na szybką pomoc

Dmytro Kułeba podkreślił, że Ukraina spodziewa się szybkiego zatwierdzenia sobotniej ustawy przez Senat USA oraz podpisania jej przez prezydenta Joe Bidena.

Dodał, że przyznanie pomocy finansowej w wysokości 60,8 mld USD wpłynie pozytywnie na morale ukraińskich żołnierzy, walczących na pierwszej linii frontu.

Jest reakcja ukraińskiego prezydenta i premiera

Prezydent i premier Ukrainy, Wołodymyr Zełenski i Denys Szmyhal, podziękowali Izbie Reprezentantów USA za przegłosowanie pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Zełenski zaznaczył, że jest wdzięczny Izbie i jej spikerowi Mike'owi Johnsonowi za "decyzję, która podtrzymuje właściwy bieg historii".



Demokracja i wolność zawsze będą mieć na świecie znaczenie i nigdy nie poniosą klęski, dopóki Ameryka będzie pomagać w ich obronie - oświadczył Zełenski, podkreślając, że zatwierdzony pakiet pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i wzmocni narody USA oraz Ukrainy. Sprawiedliwy świat i bezpieczeństwo mogą zostać osiągnięte tylko dzięki sile - dodał.



Szmyhal podziękował za solidarność wszystkim Amerykanom, prezydentowi Joe Bidenowi i przedstawicielom obu partii. Stany Zjednoczone po raz kolejny demonstrują swe przywództwo i wsparcie dla Ukrainy - zaznaczył.



Premier wyraził też wdzięczność z powodu przegłosowania przez Izbę Reprezentantów przepisów upoważniających prezydenta USA do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów (ich wartość szacowana jest na 5-8 mld dolarów) i przekazania ich na wsparcie Ukrainy.



Otrzymamy ważne zasoby powalające na zwycięstwo i odbudowę. Apelujemy do innych państw, gdzie przechowywane są rosyjskie aktywa, by poszły za tym przykładem - napisał szef ukraińskiego rządu.

Pakiet pomocy dla Ukrainy

W sobotę Izba Reprezentantów Kongresu USA stosunkiem głosów 311 do 112 uchwaliła nowy pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy.

Izba przegłosowała również ustawę o przejęciu na rzecz Ukrainy rosyjskich aktywów zamrożonych w amerykańskich bankach. Ich wartość szacowana jest na 5-8 mld USD.