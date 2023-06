Ruch oporu zaatakował w okupowanym Mariupolu. Petro Andruszczenko, doradca burmistrza miasta poinformował o eksplozji, która miała zabić 4 rosyjskich oficerów. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak napisał na Twitterze: "Nie kupujcie popcornu i nie oczekujcie ciągłej akcji. Kontrofensywa nie jest kolejnym sezonem serialu Netflixa". Piątek jest 485. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informacje o wydarzeniach związanych z wojną za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 23 czerwca 2023 roku.

Mieszkaniec miejscowości Władimir Żyliuk w swoim zniszczonym przez rosyjski ostrzał domu we wsi Ruśki Tyszky w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

19:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jego kraj spełni wszystkie wymogi Komisji Europejskiej niezbędne do rozpoczęcia do końca bieżącego roku negocjacji w sprawie wejścia do UE.

Dziś mija rok, od kiedy Ukraina otrzymała status kraju kandydującego do UE. Celem jest w tym roku rozpoczęcie negocjacji na temat członkostwa. Ukraina na pewno wykona swoją część pracy - powiedział.

Według ocen KE władze w Kijowie dokonały największych postępów w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Wśród wymogów stawianych przed Ukrainą, wciąż oczekujących na wypełnienie, znalazły się m.in. skuteczniejsza walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ograniczenie roli oligarchów w życiu publicznym, reforma Trybunału Konstytucyjnego i organów ścigania, a także ochrona praw mniejszości narodowych - podała agencja Reutera.

18:24

Rosja uważa, że używanie hipersonicznych pocisków rakietowych Kindżał wywiera presję na kraje europejskie; jej myśliwce MiG-31K ćwiczyły procedury związane z odpalaniem Kindżałów przeciw Polsce i Niemcom - powiedział wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

Ocenił, iż jest to "element szantażu i wywierania presji na wspólnotę międzynarodową, by ograniczyła, czy w ogóle przerwała wsparcie" dla Ukrainy.

14:59

Rząd Portugalii przejął pieczę nad 25 mln euro należącymi do Rosjan objętych unijnymi sankcjami po rosyjskiej agresji na Ukrainę, podał cytowany przez media resort spraw zagranicznych Portugalii.

W sumie, jak podał MSZ, za pośrednictwem banków portugalskich, w których objęci sankcjami Rosjanie i ich rodziny zdeponowali środki, władzom w Lizbonie udało się “zamrozić majątek 44 osób".

14:56

Bojownicy ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym Krymie i innych zajętych przez Rosję terenach naszego kraju, przenikają do rosyjskiej armii i dokonują tam dywersji, niszcząc sprzęt wojskowy wroga - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.

12:56

Brytyjski wywiad stwierdza w ostatnim komunikacie, że Rosjanie zwiększyli liczbę "delfinów butlonosych", które służą do zwalczania wrogich nurków w sewastopolskim porcie.

12:33

"Nie kupujcie popcornu i nie oczekujcie ciągłej akcji. Kontrofensywa nie jest kolejnym sezonem serialu Netflixa" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak i dodał, że operacje ofensywne odbywają się w różnych rejonach i mają na celu przygotowanie gruntu przed ostatecznym starciem. "Przełamanie rosyjskich linii wymaga rozsądnego i wyważonego podejścia. Życie żołnierza jest dziś najważniejszą wartością na Ukrainie" - mówił doradca.

12:30

Ruch oporu zaatakował w okupowanym Mariupolu. Petro Andruszczenko, doradca burmistrza miasta poinformował na Telegramie o eksplozji w mieście, która miała zabić 4 rosyjskich oficerów. Doniesienia powtarzają także kanały rosyjskie. Do wybuchu miało dojść w rejonie mariupolskiego portu.