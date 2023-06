Nuklearna retoryka Kremla

W połowie 2022 roku Władimir Putin zapowiedział, że przekaże Białorusi systemy rakietowe Iskander-M, które mogą zawierać głowice jądrowe. Rosyjski przywódca obiecał także, że białoruskie samoloty Su-25 zostaną zmodyfikowane tak, by mogły przenosić ładunki nuklearne.

W grudniu ubiegłego roku Putin i Łukaszenka ustalili, że ich kraje dalej będą współpracować militarnie. Łukaszenka przekazał również, że systemy zdolne do przenoszenia broni jądrowej już zostały przekazane przez Moskwę i wprowadzone do służby wojskowej. Według zapowiedzi Putina, budowa specjalnego magazynu taktycznej broni nuklearnej na Białorusi ma się zakończyć do 1 lipca 2023.

Tym informacjom częściowo zaprzeczają Ukraińcy. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow przyznał, że głowice nie dotarły jeszcze na Białoruś, ale proces w ramach ewentualnego transferu jest w toku.

Zarówno Władimir Putin, jak i jego zausznicy często używają także argumentu nuklearnego w kontekście grożenia Zachodowi, który nie ustaje w przekazywaniu pomocy Ukrainie. Kreml wielokrotnie podkreślał też, że jeśli Ukraińcy zdecydują się zaatakować Krym uznawany za integralne terytorium Rosji - Moskwa odpowie używając każdego możliwego środka z bronią jądrową włącznie.