Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Odessie. Co najmniej dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych. Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni omówili w Białym Domu m.in. kwestie wsparcia Ukrainy. Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto spotkał się w tureckiej Antalyi z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w dniu pogrzebu Aleksieja Nawalnego. Sobota, 2 marca 2024 r. jest 738. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Akcja ratunkowa w Odessie / MSW Ukrainy /

08:13

Kreml podsyca narrację o tym, że Ukraina przegra, Zachód ją opuści, a zwycięska Rosja zaatakuje NATO - mówi PAP Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze.

Rosja już zaczęła przygotowywać się do wykorzystania przestrzeni cyfrowej, by wpływać na tegoroczne kampanie wyborcze w USA i w Europie - ostrzega ekspert. Obserwowane są wczesne sygnały tej operacji, a jej punktem startowym była zgoda Kremla na niedawny wywiad amerykańskiego dziennikarza, byłego prezentera Fox News, Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem - uważa Sarts. Zwraca też uwagę, że podmioty służące do rozpowszechniania manipulacji w mediach społecznościowych zwiększyły w ostatnim czasie swoje zasięgi.

08:05

Rosja zaatakowała nocą z piątku na sobotę dronami bojowymi obwód odeski na południu Ukrainy. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w Odessie. Zawaliła się część budynku, dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych.

Ukraińskie siły poinformowały o strąceniu siedmiu z ośmiu dronów, wykorzystanych do ataku na obwód odeski przez Rosję. Jeden z bezzałogowców uderzył w dziewięciokondygnacyjny blok. Część budynku zawaliła się.

W ataku zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych - poinformowało MSW. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Operacja ratunkowa trwa, pod gruzami mogą być ludzie.

Telegram

07:24

Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni omówili w piątek, podczas spotkania w Białym Domu, kwestie wsparcia Ukrainy, pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy oraz migracji. Meloni zgłosiła też propozycję "globalnego sojuszu przeciwko przemytowi ludzi". Włochy sprawują obecnie przewodnictwo w G7.



"Przywódcy wymienili poglądy na temat celów Włoch w ramach prezydencji tego kraju w G7, w tym trwałego wsparcia Ukrainy, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, migracji oraz współpracy w sprawie sztucznej inteligencji i wspólnych wysiłków we wsparciu Globalnego Partnerstwa na rzecz Infrastruktury i Inwestycji" - napisano w komunikacie Białego Domu. Biden miał też podziękować Meloni za jej rolę we wsparciu Ukrainy.

07:20

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto spotkał się w piątek w tureckiej Antalyi z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. W tym samym dniu w Moskwie odbył się pogrzeb rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Do spotkania doszło na marginesie forum dyplomatycznego, w którym uczestniczył również premier Węgier Viktor Orban. Szijjarto poinformował na Facebooku, że zjadł kolację ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, zamieszczając również krótkie wideo.

Jak podkreślają węgierskie media, ministerstwo spraw zagranicznych Węgier do tej pory nie zareagowało na śmierć Nawalnego, który zmarł 16 lutego w kolonii karnej.

Jedynym politykiem Fideszu, który odniósł się do śmierci opozycjonisty, był Zsolt Nemeth, przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Oskarżył on jednak rosyjski system więziennictwa, a nie bezpośrednio Władimira Putina.