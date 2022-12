Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że na styczeń-luty w Rosji zaplanowano przeprowadzenie kolejnej fali mobilizacji w związku wojną przeciwko Ukrainie. "Rosyjskie wojska wykorzystują już na Ukrainie pociski rakietowe z 30-procentowej rezerwy strategicznej" - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie". Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że wiele wskazuje, iż Rosji skończyły się irańskie drony kamikaze Shahed-136. Najważniejsze wydarzenia związane z 280. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 30.11.2022 r.

23:47

Koncern Raytheon Technologies otrzyma kontrakt na produkcję sześciu systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy - podał w środę Pentagon. Systemy mają trafić na Ukrainę w ramach zapowiedzianego już wcześniej pakietu pomocy wojskowej, a data wykonania umowy to listopad 2025.

Kontrakt ma dotyczyć zakupu baterii NASAMS, szkolenia i wsparcia logistycznego dla ukraińskiej armii. "Prace zostaną wykonane w Tewksbury w stanie Massachussetts, a szacowana data ich wykonania to 28 listopada 2025 r." - podano w komunikacie.

23:04

Firma zbrojeniowa Instalaza w Saragossie otrzymała w środę ok. godz. 20 list - bombę, podobny do tego, który tego samego dnia po południu wybuchł na terenie ambasady Ukrainy w Madrycie, lekko raniąc jednego pracownika.

W firmie Instalaza przy ulicy Monreal otrzymano kopertę o cechach podobnych do tej z ambasady Ukrainy w Madrycie - poinformowała komenda główna policji w Aragonii. Zgodnie ze źródłami policji, drugi list zawierający ładunek wybuchowy nie eksplodował i nie było rannych.

Specjaliści ds. dezaktywacji materiałów wybuchowych w sposób kontrolowany zdetonowali przesyłkę. Nikt nie odniósł obrażeń.

22:12

Od dzisiejszego wieczora około 6 milionów odbiorców w większości regionów naszego kraju oraz w Kijowie jest pozbawionych prądu. Sytuacja pozostaje trudna w samej stolicy, a także w obwodzie kijowskim, Winnicy, Lwowie, Odessie, Chmielnickim i Czerkasach - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zaznaczył, że przedsiębiorstwa energetyczne i administracja robią wszystko, by ustabilizować system i zapewnić dostawy energii.

21:44

Codziennie w Kijowie otwierają się kolejne ogrzewalnie, nazywane również "punktami niezłomności". Oprócz szkół, przedszkoli i spółdzielni mieszkaniowych można je teraz znaleźć na komendach policji oraz w kijowskim areszcie śledczym. Można tam naładować telefon, skorzystać z internetu, ogrzać się oraz dostać gorący napój i ciasteczka.

Największą ogrzewalnię w Kijowie otwarto w jednym ze stołecznych centrów handlowych, na korytarzach którego ustawiono dodatkowe stoliki z krzesełkami, by potrzebujący mogli spokojnie pracować, nie obawiając się przerw w dostawach prądu i internetu.

Kolejnym miejscem, w którym będą ustawione generatory umożliwiające naładowanie telefonów, będzie plac Sofijski przy Soborze Mądrości Bożej, na którym zgodnie z miejską tradycją ustawiona zostanie główna choinka. W tym roku po dłuższych dyskusjach władze miasta postanowiły nie odwoływać tego wydarzenia, ale drzewo wyjątkowo nie będzie miało lampek, a na jego gałązkach zawisną gołębie pokoju.

21:38

Kijów utrzymuje wojska w stanie gotowości na wypadek zagrożenia ze strony Białorusi - poinformował szef wojskowej administracji stolicy Serhij Popko.

20:59

Wygląda na to, że Rosji skończyła się pierwsza partia irańskich dronów bojowych wykorzystywanych przeciwko Ukrainie - ocenił Jurij Ihnat, rzecznik sił powietrznych Ukrainy.

Wygląda na to, że pierwsza partia już się skończyła. Były informacje, że Rosja łącznie zamówiła 1740 dronów. Najpewniej nie mają możliwości ich teraz otrzymywać - powiedział Ihnat, cytowany w środę przez agencję Unian.

Analitycy Conflict Intelligence Team (CIT) również podkreślają, że Rosji najpewniej skończyły się drony Shahed-136. Zaznaczają, że rosyjskie wojsko przestało je aktywnie wykorzystywać.

Rosjanie albo czekają na kolejne dostawy, albo organizują produkcję bezzałogowców na terytorium Rosji - dodaje CIT.

20:57

90 lat temu w wyniku decyzji Stalina 4 miliony ludzi na Ukrainie zmarło z głodu. Kilka krajów uznało już Wielki Głód (Hołodomor) za ludobójstwo, w środę wieczorem także niemiecki Bundestag przyjął taką uchwałę - informuje portal dziennika "Welt".

Deputowani Bundestagu zdecydowaną większością głosów oficjalnie uznali klęskę celowo wywołanego głodu na Ukrainie za zbrodnię ludobójstwa. Wniosek w tej sprawie złożyli wspólnie posłowie koalicji rządowej (socjaldemokratyczna SPD, Zieloni, liberalna FDP) i będący w opozycji chadecy z Unii CDU/CSU.

Dążenie władz sowieckich do kontrolowania chłopów połączyło się z tłumieniem ukraińskiego stylu życia, języka i kultury. Z obecnej perspektywy kwalifikacja historyczno-polityczna (tamtych wydarzeń) jako ludobójstwa jest oczywista. Bundestag zgadza się z takim uzasadnieniem - przekazali posłowie.

20:00

Przerwa od rosyjskich ostrzałów wynika z tego, że Moskwa prowadzi dodatkowe rozpoznanie i zbiera pociski - przekonuje przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

19:27

Niemcy i Norwegia skierują prośbę do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o powołanie centrum koordynacyjnego w celu ochrony kluczowej podmorskiej infrastruktury, w tym energetycznej - poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który spotkał się w Berlinie z premierem Norwegii Jonasem Stoere.

19:25

"Stanowczo potępiamy działania władz Białorusi pogwałcające podstawowe prawa człowieka" - oświadczyło w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak zaznaczono, więźniowie polityczni na Białorusi przetrzymywani są w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

18:39

W środę rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opublikowała oświadczenie na temat możliwości konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i ścigania zbrodni wojennych. Podała w nim, że dotychczas w wyniku wojny na Urainie zginęło 20 tys. cywilów i 100 tys. ukraińskich żołnierzy.

Później liczby te zostały usunięte zarówno z oświadczenia na stronie KE, jak i z nagrania wideo von der Leyen.

18:37

Podczas dzisiejszej rozmowy z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht ponownie przekonywałem do rozstawienia wyrzutni Patriot na Ukrainie. Minister Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę kwestię w ramach rządu. Liczę na poparcie - poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

18:32

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że na styczeń-luty w Rosji zaplanowano przeprowadzenie kolejnej fali mobilizacji w związku wojną przeciwko Ukrainie. Według wojskowych, trwają już przygotowania do nowej branki.

Sztab podaje, że w pierwszym kwartale przyszłego roku w Rosji zaplanowano też przedterminowe zwolnienie kursantów wyższych szkół wojskowych. Będzie to miało na celu uzupełnienie bieżących strat rosyjskich wojsk okupacyjnych - czytamy w komunikacie.

18:25

Uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm mogłoby związać ręce społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o znalezienie sposobu na deeskalację - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak dodał, przeciwko takiemu krokowi opowiadają się też organizacje pomocowe.

18:23

"Gruzińskie władze unikają wsparcia dla Ukrainy, za to angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia z Rosją. Najwyższy czas, by zbadać i ujawnić powiązania oligarchy Bidziny Iwaniszwilego z Rosją" - przekonywali w Parlamencie Europejskim uczestnicy debaty o sytuacji w Gruzji.

16:48

W ostatnich tygodniach wzrosła liczba nielegalnych prób przekroczenia przez migrantów granicy z Łotwą od strony Białorusi - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

16:40

Wielka Brytania nałożyła w środę sankcje na kolejnych 22 rosyjskich urzędników, w tym na osoby odpowiedzialne za mobilizację i pobór do armii oraz zapewnianie skazańców do walki w oddziałach najemniczych.

Sankcjami objęci zostali m.in. wicepremier Denis Manturow, który sprawuje nadzór nad rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i odpowiada za wyposażenie nowo zmobilizowanych oddziałów; 10 gubernatorów lub szefów władz republik i innych podmiotów Federacji Rosyjskiej, w tym Dagestanu, Inguszetii i Kałmucji, z których pochodzi znaczna liczba poborowych; dyrektor Federalnej Służby Penitencjarnej FR Arkadij Gostiew i Dmitrij Bezrukich, szef Federalnej Służby Penitencjarnej obwodu rostowskiego. Dwaj ostatni mieli współpracować z Jewgienijem Prigożynem, właścicielem najemniczej grupy Wagnera, aby zasilać jej szeregi ułaskawianymi w zamian za walkę skazańcami.

Ponadto restrykcje nałożono na przewodniczącą Centralnej Komisji Wyborczej Ełłę Pamfiłową i Andrieja Burowa, szefa regionalnej komisji wyborczej w Rostowie. Oboje są odpowiedzialni za zorganizowanie we wrześniu fikcyjnych referendów w czterech tymczasowo okupowanych obwodach Ukrainy. Jak zaznaczono, Pamfiłowa od tego czasu aktywnie wspierała przymusową mobilizację w Rosji.

16:39

W przekazach propagandowych i dezinformacyjnych Kremla destabilizacja relacji między Polską i Ukrainą nadal pozostaje najważniejsza - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

16:22

Rosja ma w przyszłym roku o połowę zwiększyć budżet na zakup broni.

Rosyjską armię zaopatruje w broń krajowy przemysł. Cytowany przez agencję Interfax minister obrony Siergiej Szojgu zaapelował więc do zakładów zbrojeniowych o wykorzystanie wszystkich mocy produkcyjnych.

Tegoroczne oficjalne wydatki Rosji na wojsko to 80 miliardów dolarów, chociaż z powodu wojny są zapewne znacznie przekroczone. Dla porównania, polski budżet obronny - po znacznym zwiększeniu w przyszłym roku - ma sięgnąć 20 miliardów dolarów.

16:01

Okryta złą sławą grupa Wagnera, kierowana przez bliskiego sojusznika Władimira Putina Jewgienija Prigożyna, może zostać uznana przez USA na organizację terrorystyczną - informuje dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

15:53

Niemiecka feministka i dziennikarka Alice Schwarzer, jedna z autorek kwietniowego listu otwartego 28 prominentów do kanclerza Olafa Scholza z apelem, by nie dostarczał Ukrainie ciężkiej broni, powtórzyła swoje stanowisko.

Jest "bardziej niż kiedykolwiek" zdania, że nie należy wysyłać broni, tylko dążyć do negocjacji.

15:36

55 proc. Rosjan opowiada się za negocjacjami z Ukrainą, a tylko 25 proc. za kontynuowaniem wojny - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na wyniki niejawnego badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Kremla.

15:20

W środę przed południem w ambasadzie Ukrainy w Madrycie doszło do eksplozji. Hiszpańscy śledczy ustalili, że materiał wybuchowy znajdował się wewnątrz koperty, która została dostarczona do placówki dyplomatycznej. Obrażenia odniósł jeden pracownik ambasady. Po eksplozji szef ukraińskiego MSZ zarządził pilne wzmocnienie ochrony ukraińskich placówek za granicą.

14:55

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Izraela podjęło decyzję o przedłużeniu do końca roku okresu pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywali w tym kraju przed 24 lutego 2022 roku, a także tych, którzy wjechali do kraju później - poinformował portal Jewishnews.com.ua

Obywatele Ukrainy, którzy spełniają te kryteria, nie muszą ubiegać się w MSW Izraela o przedłużenie ważności wizy turystycznej. Jeżeli na Ukrainie nadal będzie toczyć się wojna, władze automatycznie przedłużą ważność pobytu.

Nie będzie również ograniczeń w zatrudnianiu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Izraela przed 30 września 2022 roku, pod warunkiem, że od ich wjazdu do Izraela minęło 90 dni - poinformował portal powołując się na MSW Izraela.

14:51

Czas, by narody Afryki powiedziały Moskwie, że wojna na Ukrainie musi się zakończyć - oświadczył Ołeh Nikołenko, rzecznik MSZ w Kijowie, komentując medialne doniesienia o werbunku najemników w Afryce do walk na Ukrainie.

14:48

Patrioty byłyby bardziej potrzebne po ukraińskiej stronie granicy. Byłyby zaporą antyrakietową dla Polski i stworzyłyby fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w Bukareszcie w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Po powrocie ze szczytu był pytany przez polskich dziennikarzy o kwestię umieszczenia niemieckich Patriotów w Polsce.

My ustosunkowaliśmy się do tej propozycji uznając, że te Patrioty byłyby bardziej potrzebne po ukraińskiej stronie granicy. Jednocześnie byłyby zaporą antyrakietową dla Polski. Stworzyłyby też fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą - odparł Rau.

14:46

Ukraina potrzebuje amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, aby chronić swoją infrastrukturę cywilną - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Bukareszcie.

Kułeba dodał, że będzie współpracował w tej sprawie z rządem niemieckim - poinformowała agencja Reutera.

Kułeba powiedział też, że nawet jeśli Ukraina ma stać się członkiem NATO w przyszłości, nie oznacza to, iż w nic w tej sprawie nie należy robić teraz. Należy rozpocząć rozmowy na temat wstąpienia Ukrainy do NATO - zaznaczył Kułeba, cytowany przez Reutersa.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł we wtorek NATO przed dostarczaniem Ukrainie systemów Patriot - przypomniała agencja.

14:29

Na marginesie spotkania szefów dyplomacji państw NATO minister Zbigniew Rau spotkał się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem ministrem Jamesem Cleverlym.

"Głównymi tematami rozmowy były m.in. możliwości rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy i aktualna sytuacja na Ukrainie" - poinformowało MSZ.

13:49

W Hołej Prystani, okupowanej przez rosyjskie wojska części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, najeźdźcy rozstrzelali trzyosobową rodzinę. Rodzice zginęli na miejscu, dorosły syn trafił w ciężkim stanie do szpitala - poinformował na Telegramie mer miasta Oleszki Jewhen Ryszczuk.

Ponadto w godzinach porannych najeźdźcy ponownie zaatakowali cele cywilne w wyzwolonym przez ukraińskie siły Chersoniu. Ostrzelano budynki mieszkalne, placówkę medyczną i gazociąg. 70-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu, a starszy mężczyzna doznał obrażeń ciała - powiadomił w mediach społecznościowych lojalny wobec Kijowa szef władz Chersońszczyzny Jarosław Januszewycz.

13:19

"Rosyjskie wojska wykorzystują już na Ukrainie pociski rakietowe z 30-procentowej rezerwy strategicznej, która zawsze powinna pozostawać na wyposażeniu sił zbrojnych" - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

"Obserwujemy tam też jednak stałą produkcję nowego uzbrojenia na potrzeby frontu" - dodał.

13:13

Bezpieczeństwo sojuszników oraz wsparcie dla Ukrainy w obliczu zmasowanych ataków rakietowych Moskwy na Ukrainę były głównymi tematami spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Bukareszcie.

"Sojusznicy potwierdzili konieczność wzmacniania polityki odstraszania i obrony NATO" - przekazało polskie MSZ.

13:11

"Polskie koleje zdały egzamin w czasie wojny w Ukrainie, transportując uchodźców uciekających przed agresją Rosji, a także dostarczając pomoc humanitarną. Koleje w UE potrzebują kolejnych inwestycji, wspartych środkami unijnymi" - przekonywali uczestnicy konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, poświęconej inwestycjom w tym sektorze.

13:09

Deputowani rady miejskiej Odessy poparli w głosowaniu decyzję o zdemontowaniu i przeniesieniu pomnika Założycieli Odessy (w centrum którego jest cesarzowa Katarzyna II) - powiadomiono w komunikacie. Podobną decyzję podjęto w sprawie pomnika Aleksandra Suworowa.

Pomniki mają zostać "tymczasowo przeniesione" do Odeskiego Muzeum Sztuk Pięknych.

12:45

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie".

12:44

Z powodu deficytu elektryczności, wywołanego przez rosyjskie ostrzały infrastruktury, we Lwowie dostawy prądu są ograniczane. Przerwy w dostawach prądu wynoszą obecnie po osiem godzin i mogą zostać wydłużone do dziewięciu.

Po ośmiu godzinach bez prądu, jest on włączany na cztery godziny - informuje portal RBK-Ukraina, powołując się na regionalnego operatora Lwiwobłenergo. Jeśli sytuacja się pogorszy, czas bez elektryczności może zostać wydłużony do dziewięciu godzin.

W związku ze zniszczeniem przez zmasowane rosyjskie ostrzały ukraińskiej infrastruktury krytycznej, sieci energetyczne są przeciążone i w całym kraju energia jest reglamentowana. Każdy region otrzymuje swój "przydział", a lokalni operatorzy muszą tak zarządzać energią (poprzez ograniczenia dostaw), by zachować stabilność systemu.

12:30

Zachód powinien dostarczyć Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, czyli m.in. pociski dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby Kijowowi ostrzeliwać cele w Rosji. Nie byłaby to żadna eskalacja, lecz uprawnione działania w ramach samoobrony - ocenił minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs w rozmowie z telewizją CNN.

12:29

Żeby skutecznie osłonić wschodnią Polskę najlepiej byłoby, żeby zestawy Patriot były ulokowane na zachodniej Ukrainie - mówił w Sejmie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Na początku posiedzenia Sejmu poseł KO Marcin Kierwiński złożył wniosek formalny o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informacje ministra obrony narodowej ws. propozycji przekazania Polsce przez Niemców zestawów Patriot. Sprawa dotyczy rzeczy fundamentalnej, kwestii bezpieczeństwa państwa, w tej kwestii nie powinno być miejsca na cyniczne gry, na fobie jednego, konkretnego człowieka - mówił Kierwiński.

11:23

Europa powinna zwiększyć swoją obecność na zachodnich Bałkanach, by ograniczyć wpływy Rosji w tym regionie - taką opinię wyraził szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani w Bukareszcie, gdzie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO..

Musimy powstrzymać Rosjan na Bałkanach zachodnich - dodał Tajani.



11:22

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło pięciu mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy; ponadto 21 osób w całym kraju zostało rannych - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Większość, bo aż 15 poszkodowanych z obrażeniami ciała, to cywile z Donbasu. Ponadto cztery osoby zostały ranne w obwodzie chersońskim, jedna w dniepropietrowskim i jedna w charkowskim - czytamy w komunikacie Tymoszenki opublikowanym na Telegramie.

11:21

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow ostro zareagował na słowa papieża. Franciszek w wywiadzie dla pisma "America" mówiąc o wojnie w Ukrainie, stwierdził, że "najbardziej okrutni są ci z Rosji, ale nie z rosyjskiej tradycji, jak Czeczeni, Buriaci i tak dalej".

10:01

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała prace nad międzynarodowym porozumieniem umożliwiającym konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Uzyskane tą drogą pieniądze miałyby zostać wykorzystane na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy.

"Rosja musi również zapłacić finansowo za zniszczenia, które spowodowała. Szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro. Rosja i jej oligarchowie muszą zrekompensować Ukrainie szkody i pokryć koszty odbudowy kraju" - czytamy w oświadczeniu szefowej KE.

"Mamy środki, by zmusić Rosję do zapłaty. Zablokowaliśmy 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamroziliśmy 19 miliardów euro należących do rosyjskich oligarchów. W krótkim okresie moglibyśmy wspólnie z naszymi partnerami stworzyć strukturę do zarządzania tymi funduszami i ich inwestowania. Pieniądze przeznaczylibyśmy wtedy na Ukrainę" - podkreśliła von der Leyen.

Zapowiedziała w związku z tym prace nad międzynarodowym porozumieniem, które stworzy ramy prawne dla osiągnięcia tego celu.

"Przerażające zbrodnie Rosji nie pozostaną bezkarne" - zadeklarowała przewodnicząca Komisji, przypominając, że według szacunków do tej pory zginęło ponad 20 tys. cywilów i 100 tys. ukraińskich żołnierzy.

Von der Leyen zaproponowała też powołanie specjalnego trybunału, wspieranego przez ONZ, w celu zbadania i ścigania zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

"Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę ze społecznością międzynarodową, aby uzyskać jak najszersze międzynarodowe wsparcie dla tego wyspecjalizowanego sądu" - oznajmiła szefowa KE.

10:00

Mieszkańcy zniszczonych i okupowanych przez rosyjskie wojska miast Siewierodonieck, Lisiczańsk i Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, są zmuszeni przeżyć zimę w piwnicach lub, w najlepszym wypadku, w domach pozbawionych okien - oznajmiły lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny.

09:58

Rosyjska prywatna firma wojskowa, znana jako grupa Wagnera, werbuje na wojnę z Ukrainą najemników z antyrządowych milicji w Republice Środkowoafrykańskiej. Kilkudziesięciu z nich już zaginęło na froncie - powiadomił amerykański portal Daily Beast.

09:00

"Flaga terrorystów jest dozwolona, a flaga obrońców wolności - zabroniona" - napisał na Twitterze ukraiński olimpijczyk Władysław Heraskewycz. Przekazał także, że hiszpańscy kibice rozwinęli flagę Ukrainy z symbolem Azowa, ale przedstawiciele FIFA kazali ją ściągnąć. Piłkarska federacja nie zareagowała natomiast na to, że jeden z piłkarzy grał na mundialu z rosyjską flagą na butach.

08:59

Co najmniej sześć rosyjskich samolotów wojskowych rozbiło się od września z powodu usterek technicznych - poinformował portal Jerusalem Post. Cztery z nich to myśliwce używane w inwazji na Ukrainę.

Portal zaznacza, że o ile mniejsze zdziwienie budzą awarie starszych samolotów, takich jak Mig-31 i Su-25, o tyle katastrofa z udziałem bombowca Su-34, który rozbił się w Jejsku, uderzając w budynek mieszkalny, przez co zginęło 15 osób, jest niezrozumiała, ponieważ samolot ten wszedł do użytku dopiero w 2014 roku.

W Irkucku natomiast rozbił się - również spadając na dom mieszkalny - samolot wojskowy Su-30, który także należał do nowszej generacji maszyn - przypomniał Jerusalem Post.

Niektórzy analitycy próbują zrzucić winę na trwającą wojnę na Ukrainie, ale to nie tłumaczy katastrof samolotów rozbijających się daleko od linii frontu. Katastrofę w Jejsku rosyjskie władze tłumaczą wyciekiem paliwa, choć eksperci jako możliwą przyczynę wskazali, że podczas lotu mogła eksplodować amunicja, którą samolot przewoził.

Według eksperta amerykańskiego think tanku RAND Corporation Michaela Bohnerta przyczyną ostatnich katastrof mogą być następstwa sankcji państw zachodnich wobec Rosji, które powodują, że Rosjanom jest coraz trudniej zdobyć części zapasowe i sprzęt niezbędny do bieżącej konserwacji samolotów.

Według Paula Schwartza eksperta z innego amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) istnieje "wyraźny związek między zwiększonym tempem operacji wojskowych podjętych w ciągu ostatniego półtora roku a zwiększoną liczbą wypadków samolotów wojskowych". Uważa on, że za katastrofami lotniczymi rosyjskich maszyn stoi ich nadmierna eksploatacja.



08:37

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 74 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 261 tys. - poinformowała straż graniczna.



08:02

Rosyjskie dowództwo zrezygnowało z wysyłania na front batalionowych grup taktycznych i musi polegać na tworzonych ad hoc formacjach złożonych z rezerwistów - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

ISW opiera się na ustaleniach brytyjskiego ministerstwa obrony, według których w ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosja zaprzestała kierowania na front batalionowych grup taktycznych (BGT).



05:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo, że sytuacja na linii frontu pozostaje trudna, a siły rosyjskie próbują nacierać w Donbasie i Charkowie.

Sytuacja na froncie jest trudna - powiedział Zełenski. Ale my bronimy się, co najważniejsze, nie pozwalamy wrogowi zrealizować jego zamiarów. Mówili, że zajmą obwód doniecki - wiosną, latem, jesienią. W tym tygodniu już zaczyna się zima, wprowadzili tam swoją regularną armię, codziennie tracą setki zmobilizowanych i najemników, budują umocnienia - powiedział prezydent.



05:10

Włochy udzielą Ukrainie pomocy w odbudowie sieci energetycznych uszkodzonych przez rosyjskie ostrzały - powiedział w Bukareszcie minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani.

Opowiadamy się za tym, aby zima przeszła bez tragedii dla narodu ukraińskiego - powiedział Tajani, który wziął udział w spotkaniu szefów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie.

Włochy- powiedział Tajani- przyczynią się do wsparcia ukraińskiego przemysłu elektroenergetycznego, który poniósł poważne szkody w wyniku rosyjskich ataków rakietowych. W szczególności włoskie firmy energetyczne "dostarczą niezbędne technologie do utrzymania wydajności sieci elektroenergetycznych".

Szef włoskiego MSZ podkreślił też: "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości dla narodu ukraińskiego". Wyjaśnił, że podczas gdy Ukraina jest zagrożona, "trudno będzie usiąść przy stole negocjacyjnym".

Tajani dodał, że włoski parlament powinien podjąć decyzję w sprawie dalszych dostaw broni na Ukrainę.

05:07

Administracja prezydenta USA Joe Bidena prowadzi konsultacje, czy uznać prywatną firmę wojskową Grupa Wagnera, kontrolowaną przez bliskiego sojusznika Władimira Putina Jewgienija Prigożyna, za zagraniczną organizację terrorystyczną - poinformował Bloomberg.

Taka decyzja pozwoliłaby USA na wszczęcie postępowania karnego przeciwko grupie Wagnera i jej członkom, a także na przejęcie jej aktywów na całym świecie - twierdzi Bloomberg.