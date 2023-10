Nocne ataki na region Mikołajewa i Dniepropietrowska. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zniszczyło 29 z 31 rosyjskich dronów i pocisk rakietowy. Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant". Wtorek to 587. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 03.10.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ściana poświęcona ukraińskim żołnierzom, którzy zginęli broniąc swojej ojczyzny / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

08:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, zgodnie z którą wynagrodzenia należne ukraińskim żołnierzom, przebywającym w rosyjskiej niewoli lub zaginionym na froncie, zostaną przekazane ich rodzinom - powiadomiło Radio Swoboda za bazą aktów prawnych na stronie internetowej parlamentu Ukrainy.

Nowa regulacja nie dotyczy wojskowych, którzy poddali się Rosjanom dobrowolnie.

07:45

Nocne ataki na region Mikołajewa i Dniepropietrowska. Rosjanie uderzali z kilku kierunków. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zniszczyło 29 z 31 rosyjskich dronów i pocisk rakietowy.

07:43

Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant".

07:23

Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nie najlepszymi, nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, na to musiała być reakcja, natomiast my nadal wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju, to jest w naszym interesie i to się nie zmieni - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 europoseł i członek sztabu wyborczego PiS Adam Bielan.