"Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nie najlepszymi, nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, na to musiała być reakcja, natomiast my nadal wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju, to jest w naszym interesie i to się nie zmieni" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 europoseł i członek sztabu wyborczego PiS Adam Bielan.

Tomasz Weryński dopytywał swego gościa o wczorajszą wypowiedź ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua , który stwierdził, że w relacjach Polski z Ukrainą "wchodzimy w okres dekoniunktury". Minister Rau odpowiada za działalność MSZ, odnosił się też do spotkania ministrów UE wczoraj w Kijowie, natomiast ja oceniam całość naszych relacji - zarówno gospodarczych, jak i współpracy w dziedzinie obronnej. W interesie Polski jest, by Ukraina nie uległa agresji ze strony Rosji - komentował Bielan. Natomiast to nie oznacza, że we wszystkim będziemy się zgadzali, szczególnie w sytuacji, gdy mamy odmienne interesy gospodarcze. Tak było np. w przypadku importu ukraińskiego zboża do Polski - podkreślał nasz gość.