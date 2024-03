Rosjanie zaatakowali dronami Charków. Nie było ofiar w ludziach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji". Kościół to ludzie wspierający nas modlitwą – powiedział w niedzielnym oświadczeniu. Poniedziałek jest 747. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.