W przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina - przekazały źródła w Kwaterze Głównej Sojuszu dziennikarce RMF FM. Wojska rosyjskie dokonały w w środę późnym wieczorem dwóch ataków rakietowych na Charków. "Nie mamy 'planu B', mamy zaufanie do 'planu A'. Ukraina zawsze będzie walczyć tymi środkami, które posiada" - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Czwartek jest 680. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 04.01.2024 r.

Zniszczenia po środowym ataku rakietowym na Kijów / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

07:00

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina - przekazały źródła w Kwaterze Głównej Sojuszu dziennikarce RMF FM w Brukseli. O spotkanie w związku z ostatnimi, zmasowanym rosyjskimi atakami, poprosił Kijów.

06:56

Wojska rosyjskie dokonały w w środę późnym wieczorem dwóch ataków rakietowych na Charków (wschodnia Ukraina), prawdopodobnie pociskami S-300 - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow, cytowany przez portal Ukrinform.

"Okupanci dokonali dwóch uderzeń na Charków, prawdopodobnie pociskami S-300. Brak dotychczas informacji o ofiarach. Otrzymaliśmy informacje o stratach w infrastrukturze niemieszkalnej w centralnej części miasta" - napisał Syniehubow.

Mer Charkowa Ihor Terechow dodał na Telegramie, że na miejscu pracują ekipy ratunkowe.

06:54

Ukraina zawsze będzie walczyć tym co ma, a pomoc krajów zachodnich nie jest dobroczynnością, ale inwestycją w obronę NATO - powiedział w wywiadzie udzielonym telewizji CNN ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, ustosunkowując się do możliwości ograniczenia lub wstrzymania tej pomocy.

Jak relacjonuje ukraiński portal Suspilne, Kułeba podkreślił w tym wywiadzie, że Ukraina jest przekonana, iż Zachód będzie nadal udzielał jej pomocy, a w wypadku jej wstrzymania "nie będzie miała alternatywy".

Nie mamy "planu B", mamy zaufanie do "planu A". Ukraina zawsze będzie walczyć tymi środkami, które posiada. Jak powiedział słusznie Sekretarz Generalny, to, co się daje Ukrainie, to nie jest dobroczynność. To inwestycja w obronę NATO - powiedział Kułeba.

06:50

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell rozmawiał z szefem MSZ Radosławem Sikorskim m.in. o wsparciu Ukrainy i przeciwdziałaniu obchodzeniu unijnych sankcji przez Rosję. "Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi" - napisał Borrell na platformie "X".

"Dobra dyskusja z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim. Podzielamy rosnące obawy w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami powietrznymi na ukraińską infrastrukturę cywilną. Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi. Omówiliśmy także sposoby wzmocnienia środków przeciwdziałających obchodzeniu sankcji, ponieważ znacznie zwiększony europejski eksport do krajów trzecich mógłby trafić do Rosji" - napisał Borrell na platformie "X".