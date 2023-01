We wszystkich obwodach Ukrainy wybrzmiały alarmy przeciwlotnicze. Od wczesnego ranka tamtejsza administracja informowała o zagrożeniu ataków rakietowych na wiele miast. W nocy siły ukraińskie zniszczyły 24 drony Shahed, wystrzelone ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego. Prezydent Zełenski dziękuje za gotowość dostarczenia czołgów. Mówi o formowaniu pancernej pięści wolności. Do Polski dotarły z Niemiec systemy Patriot. Czwartek jest 337. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacja w nim są aktualizowane na bieżąco.

08:22 Szyk wojsk rosyjskich w obwodzie ługańskim i prowadzone w różnych miejscach ataki zakłócające sugerują, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydującego natarcia w tym regionie na wschodzie Ukrainy - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zobacz również: ISW: Rosjanie szykują decydujące natarcie w obwodzie ługańskim 08:03 We wszystkich obwodach Ukrainy wybrzmiały alarmy przeciwlotnicze. Od wczesnego ranka tamtejsza administracja informowała o zagrożeniu ataków rakietowych na wiele miast. O łącznie pięciu wybuchach w regionie poinformował szef administracji obwodu mikołajowskiego. Nad sąsiednim obwodem chersońskim co najmniej jedną rakietę udało się zestrzelić obronie przeciwlotniczej. W czasie tego ostrzału część wystrzelonych pocisków zmieniła w trakcie lotu swój kierunek. Ich celem stały się także obwody charkowski oraz żytomierski - to centralna Ukraina. Grupa rakiet miała zostać wystrzelona z południa także na Kijów. W rejonie stolicy uruchomiono system obrony przeciwlotniczej. Doniesienia z południowej Ukrainy mówią także o obecności w powietrzu rosyjskich myśliwców Su-35. Na razie nie ma informacji o uderzeniach rakiet w konkretne punkty. 07:48 Ukraiński polityk i dziennikarz Mykoła Kniażycki był gościem Bogdana Zalewskiego w7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Ocenił na początek szybkość najnowszych dostaw broni dla Ukrainy. Joe Biden ogłosił wczoraj, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Zobacz również: Kniażycki : Żeby bronić Ukrainy, musimy być członkami NATO i będziemy 07:17 W nocy siły ukraińskie zniszczyły 24 drony Shahed, czyli wszystkie, jakie według wstępnych danych zostały wykorzystane do tego ataku przez Rosję - poinformowano w komunikacie sił powietrznych Ukrainy. "Bezzałogowe statki powietrzne zostały wystrzelone ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego" - czytamy w komunikacie. Ukraińska armia zaznaczyła, że większość dronów zestrzelono nad środkową Ukrainą. Nad Kijowem zneutralizowano około 15 bezzałogowców - poinformowały władze stolicy. Nie odnotowano żadnych szkód. 05:12 Do Polski dotarły systemy Patriot, które wzmocnią polską obronę powietrzną i przyczynią się do ochrony wschodniej flanki NATO - poinformowała Bundeswehra. Liczebność niemieckiej jednostki "wynosi około 350 żołnierzy. W razie potrzeby może zostać zwiększona nawet do 650 żołnierzy. Czas trwania misji będzie ściśle skoordynowany z naszym partnerem sojuszniczym - Polską. Jednostką dowodzi pułkownik Jörg Sievers" - poinformowała niemiecka armia. 05:07 Dziękuję sojusznikom za gotowość dostarczenia nam nowoczesnych, bardzo potrzebnych czołgów; musimy uformować pancerną pięść wolności, po której uderzeniu rosyjska tyrania już się nie podniesie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jest (już) koalicja czołgów - dodał. Według Zełenskiego najważniejszymi kwestiami są obecnie szybkość dostaw czołgów, liczba przekazanych Kijowowi pojazdów, a także tempo szkoleń ukraińskich załóg pancernych. Jak dodał przywódca, kolejnym etapem wspierania Ukrainy powinno być dostarczanie jej coraz bardziej zaawansowanych rodzajów uzbrojenia, w tym m.in. samolotów bojowych. 04:59 Na zmianę decyzji w sprawie dostarczenia czołgów Ukrainie wpłynęły zmiana realiów na polu bitwy na Ukrainie i potrzeby ukraińskiej armii - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał jednocześnie, że dostawy czołgów Abrams zajmą "wiele miesięcy". Pytany, czy znaczy to, że USA spodziewają się, że wojna potrwa jeszcze długo, przedstawiciel Białego Domu odpowiedział twierdząco. Pytany o gotowość sił USA w Europie do ewentualnej rosyjskiej eskalacji i ataku na państwa NATO, Kirby odparł, że nie ma obecnie żadnych sygnałów, by Rosja szykowała się do takiej napaści, jednak zaznaczył, że Ameryka poważnie podchodzi do swoich zobowiązań sojuszniczych. Dodał też, że zwiększony amerykański kontyngent pozostanie w Europie "w przewidywalnej przyszłości". 04:53 Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje werbować wpływowych ukraińskich przestępców, którzy aktualnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dostrzegamy te działania i uważnie je obserwujemy - poinformował Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony (RBNiO). Tak zwane kryminalne autorytety, czyli najbardziej wpływowi przedstawiciele przestępczego półświatka, mieliby wrócić w rodzinne strony, czyli do obwodu charkowskiego na Ukrainie i realizować tam działania zlecone przez FSB, godzące w bezpieczeństwo państwa - powiadomił Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zobacz również: ISW: Rosjanie szykują decydujące natarcie w obwodzie ługańskim

