Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy w wysokości odpowiadającej hipotetycznym kosztom naprawy pojazdu, nawet jeśli już naprawiły auto - wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Decyzja ta kończy wieloletnie spory dotyczące sposobu wyliczania odszkodowań i ma istotne znaczenie dla właścicieli samochodów.

Odszkodowanie z OC niezależne od naprawy auta / Shutterstock

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która przesądza, że dokonanie naprawy pojazdu przez poszkodowanego nie powinno mieć wpływu na określenie wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC. Oznacza to, że odszkodowanie może być wyliczone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez biegłego, a nie na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych przez właściciela auta.

Roszczenie niezależne od naprawy

W głównej tezie uchwały podkreślono, że "ustalenie wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC, jako równowartości hipotetycznych kosztów naprawy, jest dopuszczalne także wtedy, gdy poszkodowany naprawił pojazd".

Sędzia Monika Koba, uzasadniając uchwałę, wyjaśniła, że roszczenie odszkodowawcze powstaje już w momencie pojawienia się pierwszych negatywnych konsekwencji zdarzenia, które doprowadziło do szkody. Co ważne, powstanie tego roszczenia nie zależy od tego, czy poszkodowany naprawił samochód, ani czy w ogóle zamierza to zrobić.

Spór trwał od lat

Uchwała Sądu Najwyższego zamyka wieloletnią dyskusję prawną dotyczącą sposobu wyliczania odszkodowań z OC. Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozpatrując odwołanie firmy ubezpieczeniowej od wyroku korzystnego dla właściciela auta, zwrócił się do SN z pytaniem, czy odszkodowanie powinno być wyliczane na podstawie rzeczywistych kosztów naprawy, czy też kosztorysu sporządzonego przez eksperta.

Wcześniej pojawiały się różne interpretacje. Rzecznik Finansowy wskazywał, że odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości hipotetycznych kosztów naprawy, nawet jeśli poszkodowany samodzielnie naprawił pojazd lub go sprzedał. Podkreślano, że inne rozwiązanie mogłoby prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla osób mniej zamożnych, które często są zmuszone do prowizorycznych napraw lub sprzedaży uszkodzonego auta.