Poniżej 100 dolarów za baryłkę ropy w Nowym Jorku - to najnowsze notowania. Widzimy coraz wyraźniejsze uspokojenie na rynku ropy naftowej. Wczoraj o tej porze zapowiadaliśmy, że trzeba spodziewać się obniżek cen na stacjach benzynowych i one nastąpiły.

W ciągu ostatniej doby cena benzyny spadła o 20 groszy, a diesla o 38 groszy. W efekcie "95" kosztuje teraz średnio 6,79 zł, a olej napędowy - 7,48 zł.

Mija gorączka na rynkach ropy

Ceny ropy w Nowym Jorku są już poniżej 100 USD za baryłkę - "gorączka" na rynkach ropy mija, i to szybko - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 98,24 USD, niżej o 4,62 proc. Od czasu gdy tydzień temu WTI zamknęła sesję na najwyższym poziomie od 2008 r. surowiec w USA staniał już o ok. 20 proc. Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj jest wyceniana po 102,07 USD za baryłkę, niżej o 4,52 proc.

Spadki cen na rynkach ropy następują po bardzo burzliwym okresie handlu na giełdach paliw, gdy ceny ropy dochodziły w USA do 130 USD/b, a Brent na ICE skierowała się do ok. 140 USD/b.

Koronawirus i wojna wpływają na ceny ropy

Analitycy wskazują, że obecnie wpływ na rynki ropy mają m.in. informacje o odrodzeniu się epidemii koronawirusa w Chinach, które są na świecie największym importerem ropy naftowej i - jak się wydaje - pewne postępy w rozmowach na temat zawieszenia broni pomiędzy Rosją a Ukrainą.

W Chinach Narodowa Komisja Zdrowia podała, że zanotowano 5.154 nowe przypadki Covid-19 - po raz pierwszy od wczesnym etapów pandemii koronawirusa w tym kraju. Chociaż nie jest to duża liczba w porównaniu z tym, co notuje się w innych krajach na świecie, dla Chin jest to jednak znacząca liczba, bo kraj ten przez większość czasu w ciągu ostatnich 2 lat utrzymywał liczbę nowych przypadków Covid-19 na niskim poziomie dzięki strategii "zero Covid". Pojawianie się nowych ognisk wysoce zaraźliwego wariantu koronawirusa Omikron powoduje, że chińskie władze podejmują decyzje o zamykaniu miast i wprowadzaniu ograniczeń.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że rozmowy pokojowe z Rosją będą kontynuowane we wtorek. Wskazał, że delegacja ich kraju zabiega w tych negocjacjach o "uczciwy pokój". "Powiedziano mi, że rozmowy przebiegają całkiem dobrze. Ale zobaczymy. Będą kontynuowane jutro" - oznajmił Zełenski.

W poniedziałek przeprowadzono czwartą rundę rozmów - dotyczyły one "pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa". "Nastroje na rynkach towarowych wciąż są napędzane przez nagłówki i najnowsze informacje" - mówi Daniel Hynes, strateg Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Dodaje, że rosyjska ropa staje się "coraz bardziej izolowana".

Co z rosyjską ropą?

Traderzy unikają zakupów rosyjskiego surowca, ale na rynkach są oznaki, że eksport rosyjskiej ropy może nie zostać całkowicie odcięty - firma Surgutneftegas PJSC oferuje niektórym kupującym rosyjską ropę elastyczne warunki finansowania, aby utrzymać przepływ surowca.

Z kolei Indie opracowują mechanizm, który ułatwi im nabywanie rosyjskiej ropy w lokalnej walucie.