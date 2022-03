Złoty odrobił już połowę strat poniesionych od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Euro kosztuje we wtorek rano 4,75 zł. To 25 groszy poniżej niedawnego maksimum.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Tanieje także frank szwajcarski i kosztuje 4,60 zł. Kurs dolara wynosi 4,32 zł, a brytyjskiego funta - 5,64 zł.

Podobne uspokojenie po 20 dniach wojny widać także w kursach innych walut regionu - czeskiej korony i węgierskiego forinta.

Dane o inflacji kluczowe dla złotego

To, co dalej będzie działo się z kursami walut, w dużej mierze zależy od tego, co dziś o godzinie 10 ogłosi Główny Urząd Statystyczny. Urząd poda dane o inflacji za luty.

Co ciekawe, możemy zobaczyć spadek inflacji z 9,2 nawet do 8 procent.

To dlatego, że w lutym w życie weszła wyraźna obniżka VAT-u na paliwa i żywność. Wojna zaczęła się dopiero w ostatnich dniach lutego, więc jej efekt zobaczymy dopiero w danych za miesiąc.