Obniżenie cen na stacjach paliw Orlenu zapowiedział w mediach społecznościowych Daniel Obajtek, prezes koncernu. Benzyna średnio ma kosztować - 7,55 złotych za litr, a olej napędowy - 6,79 złotych za litr.

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 groszy za litr w przypadku oleju napędowego i o 20 groszy za litr w przypadku benzyny - zapowiedział prezes PKN Orlen.

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł - napisał na Twitterze Daniek Obajtek prezes PKN Orlen.

W poniedziałek ok. 7.30 euro było wyceniane na ok. 4,79 zł, w stosunku do piątkowych notowań europejska waluta umocniła się o 0,15 proc.



W poniedziałek ceny ropy spadają na giełdach w Nowym Jorku i Londynie po tym, jak w ubiegłym tygodniu zaliczyły duże wahania cen, gdy notowania WTI dochodziły do 130 USD za baryłkę, a Brent zbliżyły się do ok. 140 USD/b. Teraz inwestorzy skupiają uwagę na negocjacjach Rosja-Ukraina po tym, jak strona ukraińska wskazała, że rozmowy z Moskwą stają się "bardziej merytoryczne", co skłania do ostrożnego optymizmu co do kroków w kierunku deeskalacji - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 106,09 USD, niżej o 2,96 proc.



Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj jest wyceniana po 109,66 USD za baryłkę, niżej o 2,67 proc.



Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował, że ruszyła kolejna, czwarta runda negocjacji rosyjsko-ukraińskich. Wcześniej mówił o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.