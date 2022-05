Prezydent USA Joe Biden podpisał w sobotę ustawę o nowym pakiecie pomocy dla Ukrainy o wartości 39,8 mld dolarów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na uzbrojenie, pomoc dla uchodźców i pomoc gospodarczą - poinformował Biały Dom.

Joe Biden / Lee Jin-man / POOL / PAP/EPA

Ustawa przy zdecydowanym poparciu kongresmenów obu partii została przegłosowana w Izbie Reprezentantów 10 maja, a w Senacie 19 maja. Jak pisze AP, została podpisana przez prezydenta w nietypowych okolicznościach, bowiem Biden przebywa z oficjalną wizytą w Korei Południowej, a dokument został mu dostarczony w trybie ekspresowym specjalnym samolotem.



Nowe przepisy zapewnią Ukrainie pomoc wojskową w wysokości 20 miliardów dolarów, zapewniając stały dopływ zaawansowanej broni, która ma zostać wykorzystana do osłabienia postępów militarnych Rosji. Jest też 8,7 mld dolarów na ogólne wsparcie gospodarcze, 4,35 mld na rozwiązanie globalnych niedoborów żywności, które mogą wynikać z upadku ukraińskiego rolnictwa oraz 1,35 mld na pomoc uchodźcom.



3,9 mld ma być przeznaczone na działania wojsk USA w Europie i pomoc sojusznikom ze wschodniej flanki NATO. Kolejne 4 mld zostaną przeznaczone na "dodatkowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy i krajów dotkniętych sytuacją na Ukrainie" oraz modernizację ich wojsk. Dodatkowe 600 mln ma zostać użyte do zwiększenia produkcji uzbrojenia.



Tuż po skierowaniu ustawy do Kongresu rząd USA apelował do parlamentarzystów o szybkie jej procedowanie, przypominając, że 19 maja skończą się fundusze, które administracja prezydenta Bidena może wydać na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach wcześniejszych upoważnień.



Amerykański Kongres przegłosował w marcu przeznaczenie na wydatki związane z wojną na Ukrainie, w tym pomoc zbrojeniową i dla uchodźców, 13,6 mld dolarów. Wraz z nowym pakietem amerykańska pomoc będzie opiewała na blisko 54 mld dolarów.