Szwajcaria Kaszubska to pierwszy przystanek w naszym wakacyjnym cyklu "zagraniczne" miejsca na turystycznej mapie Polski. Uznawana jest za najbardziej atrakcyjny region Kaszub. Sercem Szwajcarii Kaszubskiej jest utworzony w 1984 roku Kaszubski Park Krajobrazowy.

W naszym wakacyjnym cyklu zabierzemy Was w wyjątkową podróż przez Polskę. W każdy piątek nasi reporterzy przy wsparciu przewodników, ekspertów i regionalnych znawców przedstawią miejsca, które określane bywają jako nasze rodzime wersje zagranicznych perełek turystyki. Dowiecie się m.in. dlaczego część Kaszub porównywana jest do Szwajcarii, jak wyglądają polskie (wielkopolskie!) Malediwy i kiedy najlepiej odwiedzić polską Toskanię. Zapraszamy na wycieczkę!





Przystanek pierwszy: Szwajcaria Kaszubska

Naszą podróż zaczynamy od Szwajcarii Kaszubskiej.

Szwajcaria Kaszubska to potoczne określenie centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.

Kto choć raz tu przyjedzie, na pewno wróci. Na rower, na spacer, popływać lub pobiegać. Lasy, jeziora i urokliwe miejscowości pozwolą głowie odpocząć.



Idea Szwajcarii Kaszubskiej wynika z połączenia ukształtowania terenu, urozmaicenia terenu, gdzie mamy do czynienia z największymi deniwelacjami (przewyższeniami) w województwie pomorskim. Można to rzeczywiście porównać do Szwajcarii i jej górskiego terenu, gdzie mamy wzgórza, wzniesienia i bardzo ładne widoki. W połączeniu z kulturą kaszubską dało nam to właśnie Szwajcarię kaszubską - mówi Jarosław Zielonka (Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby).

Mnogość jezior, rzek, a nawet oczek wodnych sprawia, że ten region jest popularny wśród miłośników sportów wodnych (kitesurfing, żeglarstwo, kajaki, rowerki wodne, nurkowanie). Niektóre rzeki mają górski charakter.

Właśnie z uwagi na duże przewyższenia np. rzeka Słupia, czy rzeka Radunia na swoich niektórych odcinkach mogą zaskoczyć kajakarzy, którzy będą mieli wrażenie, że uczestniczą w górskim spływie. Bardzo ważnym punktem na mapie turystycznej jest kółko Raduńskie, czyli ciąg jezior rynnowych położonych na terenie Szwajcarii Kaszubskiej układające się w kształt koła. Przepłynięcie tej pętli zajmuje około 2 dni. Po drodze można zwiedzić charakterystyczne i historyczne miejsca - dodaje Jarosław Zielonka.

Szwajcaria Kaszubska - największe atrakcje

Co warto zobaczyć w Szwajcarii Kaszubskiej? Wszystko! Na pewno polecamy muzeum w Szymbarku. Warto wejść na wieżę w Wieżycy - to jeden z najpiękniejszych w naszej opinii punktów widokowych na tym terenie. Generalnie warto zrobić rundkę po punktach widokowych. Zwłaszcza z wiatraka w Ręboszewie rozpościera się przepiękny widok - dodaje Barbara Kąkol (Muzeum Kaszubskie w Kartuzach).





Dom do Góry Nogami

Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku / fot. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby /

Szymbark to urokliwa wioska znajduje się w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Każdego roku Szymbark przyciąga tłumy turystów. To tam znajduje się niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju Centrum Edukacji i Promocji Regionu wraz z wpisaną do księgi Rekordów Guinnessa najdłuższą deską świata. Deska ta została wycięta z Daglezji o wysokości aż 51,2 metrów.

Największą "sławą" w Szymbarku cieszy się domek stojący na głowie - a raczej na dachu. Wchodzi się do niego przez okno szczytowe i spacerując po suficie przenosi do minionej epoki - wewnątrz stoją meble z czasów PRL, m.in. kredens z kryształami z minionej epoki. Zwiedzić można także toaletę z lat 70. czy pokój telewizyjny.

Kolejną atrakcją jaką posiada Skansen w Szymbarku jest Dom Sybiraka, będący drewnianą budowlą przywiezioną aż spod Irkucka. Dom ten został zbudowany przez Polaków, którzy zostali zesłani na Syberię przed około 240 laty.



Kartuzy - to stolica Szwajcarii Kaszubskiej. Miasto otoczone jest lasami, a w środku znajdują się 4 jeziora. W weekend można skorzystać z bezpłatnego spaceru z przewodnikiem (start na rynku). Odwiedzając Muzeum kaszubskie poznamy nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale też sprawdzimy jak wygląda etnodizajn - czyli połączenie tradycyjnych wzorów ze współczesną sztuką użytkową.

A już za tydzień... kolejny przystanek!