Ma około 700 lat, prawie 30 metrów wysokości i potężny obwód: niemal 10 metrów. Przez lata obrósł sympatią i legendami… Władysław Jagiełło ucztował pod nim, wracając z bitwy pod Grunwaldem, a Jan III Sobieski – po triumfie pod Wiedniem. Poznajcie najsłynniejsze z polskich drzew: dąb Bartek!

Dąb Bartek / Marek Wiosło / RMF FM

kilkanaście kilometrów od Kielc. Jego wiek datowany jest na mniej więcej 700 lat.

Jest jednym z najdorodniejszych dębów w Polsce. Ma prawie 30 metrów wysokości, niemal 10-metrowy obwód, a rozpiętość jego gałęzi sięga aż 40 metrów.

Dąb Bartek / Marek Wiosło / RMF FM

"Dąb Bartek ma naprawdę imponujące rozmiary, sam wiek jest jednak trudny do określenia, jest to wiek szacowany. Często tak grube i stare drzewa są miejscami spróchniałe, jeśli więc wiercąc, natrafiamy na miejsca objęte np. zgnilizną, to wiek jest nie do oszacowania" - mówi RMF FM prof. Jan Bodziarczyk z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Obecnie Bartek objęty jest ochroną i kontrolą, przestrzeń wokół niego jest ogrodzona, a jego wielkie gałęzie podparte zostały wieloma metalowymi słupami, które mają chronić je przed złamaniami.

Zobacz również: Dąb Bartek uszkodzony po wichurze

Wideo youtube

Jako wielkie i dorodne drzewo Bartek był obiektem zainteresowania co najmniej od początków XIX wieku. Pierwsze opisy dębu pochodzą z 1829 roku.

Ogromną popularność zyskał natomiast w 1934 roku, kiedy wygrał konkurs na najbardziej okazałe drzewo w Polsce.

"W 1934 roku prof. Władysław Szafer, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ogłosił taki konkurs na największe, najgrubsze, najbardziej pokaźne i dostojne drzewo" - mówi prof. Bodziarczyk.

Zaznacza, że przez stulecia dąb Bartek obrósł licznymi legendami: "Jak to król Kazimierz Wielki wykonywał pod nim sądy, z kolei wracający z bitwy pod Grunwaldem Władysław Jagiełło wyprawił pod nim ucztę. Również Jan III Sobieski odpoczywał pod tym drzewem, wracając z bitwy pod Wiedniem".

ZOBACZ: Dąb Bartek w oku kamery online! >>>>



Wybierz się na wirtualny spacer wokół dębu Bartek! >>>>



Dąb Bartek / Michał Walczak / PAP