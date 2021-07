5 tysięcy lat historii zmagań związanych z utrzymaniem higieny osobistej na dość niewielkiej przestrzeni. W centrum Bydgoszczy mieści się kolejne z niezwykłych muzeów w Polsce, do których w te wakacje zabieramy Was w Faktach RMF FM i na RMF24.pl. Poznajcie Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Muzeum Mydła i Historii Brudu / Kuba Kaługa / RMF FM

By w pełni poznać historię mydła i utrzymywania higieny osobistej, trzeba cofnąć się co najmniej do starożytności. Czasy antyczne wskazują nam na historię początków mydlarstwa, produkcji mydła, do czego to mydło służyło, w jaki sposób powstawało, ale także już w antyku możemy poznać historię higieny osobistej, czyli to w jaki sposób dbano o to, aby tę czystość utrzymać, w jaki sposób to robiono i też jakie aspekty się z tym wiązały - mówi RMF FM Piotr Jasiek, kierownik Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.

Zwiedzający bydgoskie muzeum mogą chociażby zajrzeć do antycznej toalety, inspirowanej starożytnym Rzymem i Grecją. A tam hasło "nic co ludzkie nie jest mi obce" nabierało bardzo dosłownego znaczenia. Ta toaleta zdecydowanie inaczej wyglądała niż współcześnie. Nie jak dziś, że sam na sam z sedesem w czterech ścianach zamknięci, tylko długa ława, a w niej kilkanaście otworów, gdzie obok siebie wszyscy mogli siedzieć i potrzeby swe załatwiać - opowiada Piotr Jasiek, demonstrując przy tym imitację specjalnej, wielorazowej gąbki, z której uczestnicy mieli wspólnie korzystać po zakończonym spotkaniu.

W muzeum dowiedzieć można się tego, jak w kolejnych epokach, przez średniowieczne, aż do czasów nam współczesnych zmieniało się podejście do higieny ciała. Zrozumieć pomogą to przeróżne ciekawostki, którymi zaskoczyć potrafią pracownicy oprowadzający gości. Jak choćby to, że jeszcze 100 lat temu mydło bardziej kojarzyło się z praniem niż z myciem. Na dobrą sprawę to proszki do prania, które zaczęły się pojawiać na początku wieku XX, powoli zaczęły wypierać wykorzystania mydła jako środka piorącego i zaczęto na szeroką skalą wykorzystywać mydło jako środek czyszczący naszą skórę - wyjaśnia Jasiek.

Dużą ciekawostką jest także spotkanie z produkcją mydła. I to spotkanie praktyczne. Odwiedzający muzeum, jeszcze przed zapoznaniem się z jego ekspozycją, biorą udział w specjalnych, grupowych warsztatach, polegających na samodzielnym stworzeniu prostego mydła. Goście własnoręcznie wykonują więc pamiątki, którą po oprowadzeniu gości po ekspozycji, pracownicy rozdają zwiedzającym.

To właśnie grupy - w przeróżnym wieku - najczęściej odwiedzają bydgoskie muzeum. I aby mieć pewność, że będziemy mogli zapoznać się z wystawą i wziąć udział w warsztatach, należy się wcześniej umówić. "Liczba biletów na każde zwiedzanie Muzeum jest ograniczona. Tylko wcześniejsza rezerwacja gwarantuje udział w warsztatach i zwiedzaniu" - informuje na swojej stronie internetowej Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.