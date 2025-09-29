Przy wjeździe do Krakowa mogą się tworzyć ogromne korki. Od poniedziałku kierowców czekają poważne zmiany w organizacji ruchu na terenie budowy estakady w Wieliczce (Małopolskie). Z powodu prac prowadzonych na drodze krajowej nr 94 zamknięty zostanie jeden z pasów ruchu.

Wyjazd z Wieliczki w kierunku Krakowa będzie utrudniony / GDDKiA /

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza od poniedziałku (29.09) nową organizację ruchu na terenie budowy estakady w Wieliczce (Małopolskie).

Od ok. godz. 10:00 drogowcy wyłączą lewy pas ruchu. To oznacza, że kierowcy będą musieli korzystać tylko z jednego pasa, ale będą mogli skręcać w lewo jak i w prawo.

To może spowodować ogromne utrudnienia dla wszystkich wyjeżdżających z miasta w kierunku Krakowa i Bochni.

Zmiany dotkną także pieszych. Zamknięty zostanie bowiem chodnik po lewej (zachodniej) stronie drogi, a nowa ścieżka dla pieszych zostanie wytyczona z prawej strony - informują drogowcy.

Prace drogowe i kolejne etapy zmian

Jak informuje GDDKiA, na zamkniętej części drogi rozpoczną się prace związane z przygotowaniem nowej jezdni.

Po mniej więcej dwóch tygodniach roboty przeniosą się na prawą stronę drogi. Wówczas ruch będzie odbywał się lewą stroną, nadal jednym pasem.

Ten etap potrwa kolejne 2-3 tygodnie.

Po jego zakończeniu planowane są następne zmiany w organizacji ruchu.

/ GDDKiA /

Budowa nowego, bezkolizyjnego węzła drogowego w Wieliczce ma na celu usprawnienie ruchu na DK94 oraz wjazdu do miasta.

Nowa estakada o długości około 70 metrów powstaje w miejscu skrzyżowania DK94 (ul. Krakowska) z ul. Krakowską Boczną, tzw. łącznikiem z rondem Wieliczan.

"Budowa nowego układu drogowego pozwoli na likwidację sygnalizacji świetlnej, a to udrożni ruch na DK94 i wjeździe do Wieliczki" – podkreślają wykonawcy inwestycji.

