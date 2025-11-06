Wielkie emocje czekają kibiców tenisa podczas rozpoczynającego się w niedzielę turnieju ATP Finals w Turynie. Losowanie grup przyniosło kilka hitowych zestawień - najwyżej rozstawiony Carlos Alcaraz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem już w fazie grupowej, a broniący tytułu Jannik Sinner trafił m.in. na Alexandra Zvereva.
- Carlos Alcaraz i Novak Djokovic trafili do jednej grupy ATP Finals.
- Jannik Sinner, lider rankingu ATP, zagra w grupie z Alexandrem Zverevem.
- Turniej rozpoczyna się w niedzielę w Turynie, finał zaplanowano na 16 listopada.
- W turnieju zagrają także Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton i Felix Auger-Aliassime lub Lorenzo Musetti.
Turniej ATP Finals to prestiżowe zakończenie sezonu tenisowego, w którym udział bierze ośmiu najlepszych zawodników roku. Rywalizacja toczy się w dwóch grupach, a do półfinałów awansuje po dwóch najlepszych tenisistów z każdej z nich. Finał odbędzie się 16 listopada.
- Carlos Alcaraz (Hiszpania),
- Novak Djokovic (Serbia),
- Taylor Fritz (USA),
- Alex de Minaur (Australia).
- Jannik Sinner (Włochy),
- Alexander Zverev (Niemcy),
- Ben Shelton (USA),
- Felix Auger-Aliassime (Kanada) lub Lorenzo Musetti (Włochy).
Ostatnie miejsce w grupie zależy od wyników trwających zawodów w Atenach. Jeśli Włoch wygra turniej w Atenach, wyprzedzi Kanadyjczyka, który obecnie zajmuje ósme miejsce w rankingu, i to on zagra w ATP Finals. Gdyby tak się stało, to Felix Auger-Aliassime będzie pełnić rolę pierwszego rezerwowego.
W tym roku szczególne emocje budzi pojedynek Carlosa Alcaraza z Novakiem Djokoviciem już w fazie grupowej. Hiszpan zagra w ATP Finals po raz trzeci, a jego najlepszy wynik to półfinał z ubiegłego roku.Jannik Sinner, który niedawno awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu, będzie bronił tytułu wywalczonego przed rokiem. W grupie zmierzy się z Alexandrem Zverevem - dwukrotnym zwycięzcą ATP Finals (2018, 2021) - oraz Amerykaninem Benem Sheltonem, dla którego będzie to debiut w tej imprezie.
Turniej w Turynie będzie także areną walki o pierwsze miejsce w rankingu ATP na koniec sezonu. Alcaraz i Sinner toczą zacięty pojedynek o miano najlepszego tenisisty 2025 roku.