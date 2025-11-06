Wielkie emocje czekają kibiców tenisa podczas rozpoczynającego się w niedzielę turnieju ATP Finals w Turynie. Losowanie grup przyniosło kilka hitowych zestawień - najwyżej rozstawiony Carlos Alcaraz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem już w fazie grupowej, a broniący tytułu Jannik Sinner trafił m.in. na Alexandra Zvereva.

/ Shutterstock

Carlos Alcaraz i Novak Djokovic trafili do jednej grupy ATP Finals.

Jannik Sinner, lider rankingu ATP, zagra w grupie z Alexandrem Zverevem.

Turniej rozpoczyna się w niedzielę w Turynie, finał zaplanowano na 16 listopada.

W turnieju zagrają także Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton i Felix Auger-Aliassime lub Lorenzo Musetti.

ATP Finals 2025

Turniej ATP Finals to prestiżowe zakończenie sezonu tenisowego, w którym udział bierze ośmiu najlepszych zawodników roku. Rywalizacja toczy się w dwóch grupach, a do półfinałów awansuje po dwóch najlepszych tenisistów z każdej z nich. Finał odbędzie się 16 listopada.

Grupa Jimmy’ego Connorsa

Carlos Alcaraz (Hiszpania),

Novak Djokovic (Serbia),

Taylor Fritz (USA),

Alex de Minaur (Australia).

Grupa Bjoerna Borga

Jannik Sinner (Włochy),

Alexander Zverev (Niemcy),

Ben Shelton (USA),

Felix Auger-Aliassime (Kanada) lub Lorenzo Musetti (Włochy).

Ostatnie miejsce w grupie zależy od wyników trwających zawodów w Atenach. Jeśli Włoch wygra turniej w Atenach, wyprzedzi Kanadyjczyka, który obecnie zajmuje ósme miejsce w rankingu, i to on zagra w ATP Finals. Gdyby tak się stało, to Felix Auger-Aliassime będzie pełnić rolę pierwszego rezerwowego.

Rywalizacja na najwyższym poziomie

W tym roku szczególne emocje budzi pojedynek Carlosa Alcaraza z Novakiem Djokoviciem już w fazie grupowej. Hiszpan zagra w ATP Finals po raz trzeci, a jego najlepszy wynik to półfinał z ubiegłego roku.Jannik Sinner, który niedawno awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu, będzie bronił tytułu wywalczonego przed rokiem. W grupie zmierzy się z Alexandrem Zverevem - dwukrotnym zwycięzcą ATP Finals (2018, 2021) - oraz Amerykaninem Benem Sheltonem, dla którego będzie to debiut w tej imprezie.

Turniej w Turynie będzie także areną walki o pierwsze miejsce w rankingu ATP na koniec sezonu. Alcaraz i Sinner toczą zacięty pojedynek o miano najlepszego tenisisty 2025 roku.