​18-letni Syryjczyk został oskarżony przez szwedzką prokuraturę o przygotowywanie ataku terrorystycznego w Sztokholmie. Jego celem miał być Festiwal Kultury w Sztokholmie, odbywający się w sierpniu. Miał działać na zlecenie dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (ISIS).

Chciał wywołać strach w społeczeństwie

Prokuratura w Szwecji w czwartek oskarżyła 18-letniego Syryjczyka, który miał planować atak terrorystyczny w Sztokholmie. Jego celem miał być Festiwal Kultury w Sztokholmie w sierpniu 2025 r. Zamach planował od sierpnia 2024 do lutego 2025 - wówczas został aresztowany. Uważamy, że celem tych działań było wywołanie poważnego strachu w społeczeństwie w imię Państwa Islamskiego - stwierdził prokurator Henrik Olin na konferencji prasowej.

Mężczyźnie zarzucono przygotowywanie zamachu terrorystycznego, złamanie przepisów o materiałach łatwopalnych i wybuchowych, przejście szkolenia terrorystycznego, a także udział w organizacji terrorystycznej. 18-latek nagrał już film z przekazem propagandowym. Miał on zostać opublikowany po - na szczęście niedoszłym - zamachu na festiwal w Sztokholmie, który odbywał się w dniach 13-17 sierpnia. Wówczas plenerowe koncerty w centrum miasta zgromadziły wielotysięczną publiczność.

Nastolatek z kryminalną przeszłością

Nastolatek został wcześniej skazany za udział w zamieszkach, które wybuchły w 2022 r. Miały one miejsce w imigranckiej dzielnicy miasta Linkoeping po spaleniu Koranu. Zniszczenia świętej księgi islamu - w ramach prowokacji - dokonał Rasmus Paludan, duńsko-szwedzki prawicowy aktywista. Jest również oskarżony o usiłowanie zabójstwa wraz z 17-letnim obywatelem Syrii w Eppstein w Niemczech w sierpniu 2024 r.

To nie pierwszy raz, kiedy ktoś powołuje się na organizację Państwo Islamskie (ISIS) w kontekście terroryzmu. Tragiczny przykład stanowi zamach z kwietnia 2017 roku. Wówczas Uzbek Rachmat Akiłow wjechał skradzioną ciężarówką w ludzi na ulicy handlowej w centrum miasta. Zginęło wtedy 5 osób. Mężczyzna odbywa karę dożywocia w Szwecji.