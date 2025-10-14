Ponad połowa Niemców opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej - wynika z najnowszego sondażu. Nowy model poboru, oparty na ochotnikach i losowaniu w razie niedoboru chętnych, budzi kontrowersje i dzieli społeczeństwo.

/ Shutterstock

54 proc. Niemców popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej, 41 proc. jest przeciw.

Największe poparcie dla poboru wyrażają wyborcy CDU/CSU (74 proc.), najmniejsze - sympatycy Lewicy (80 proc. przeciw).

Wśród osób powyżej 60. roku życia poparcie wynosi 61 proc., natomiast wśród młodych (18-29 lat) większość (63 proc.) jest przeciw.

Według sondażu instytutu Forsa, 54 proc. Niemców popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, podczas gdy 41 proc. jest temu przeciwnych. Największymi zwolennikami poboru są wyborcy chadeckiego bloku CDU/CSU - aż 74 proc. z nich opowiada się za powrotem do obowiązkowej służby. Wśród sympatyków SPD poparcie wynosi 58 proc., natomiast zwolennicy Lewicy w zdecydowanej większości (80 proc.) sprzeciwiają się temu rozwiązaniu.

Sondaż ujawnia także wyraźne różnice pokoleniowe. Za przywróceniem służby wojskowej opowiada się 61 proc. osób powyżej 60. roku życia. Wśród młodych Niemców (18-29 lat), których pobór dotyczyłby bezpośrednio, aż 63 proc. jest przeciw.

Nowy model służby i kontrowersje

Rządowa koalicja CDU/CSU i SPD uzgodniła nowy model służby wojskowej, wzorowany na rozwiązaniach duńskich. Zakłada on powoływanie przede wszystkim ochotników, a w przypadku niedoboru chętnych - losowanie młodych mężczyzn, którzy przejdą badania lekarskie i odbędą co najmniej sześciomiesięczną służbę. Pierwsze czytanie projektu ustawy ma odbyć się w czwartek.

Propozycja ta spotkała się z krytyką w niemieckiej prasie. Dziennikarze zwracają uwagę na kontrowersje wokół losowego poboru, podkreślając, że taka forma selekcji może być sprzeczna z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości. Przypominają także o historycznych doświadczeniach, m.in. z USA, gdzie "loteria poborowa" budziła sprzeciw społeczny.

Możliwe rozwiązania

Komentatorzy wskazują, że problem można rozwiązać na dwa sposoby: poprzez zwiększenie atrakcyjności służby w Bundeswehrze lub wprowadzenie powszechnego obowiązku służby dla obu płci, z możliwością wyboru służby cywilnej. Zdaniem ekspertów, tylko takie rozwiązania zapewnią sprawiedliwy i skuteczny system rekrutacji.