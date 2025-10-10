​Iga Świątek przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 1:6, 2:6 i odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. To pierwsza przegrana Polki z tą zawodniczką. Mecz trwał zaledwie 65 minut.

Jasmine Paolini (na zdjęciu) pokonała Igę Świątek w Wuhan. / ADEK BERRY/AFP/East News / East News

Iga Świątek przegrała w Wuhan z Jasmine Paolini. To jej pierwsza porażka z tą tenisistką.

Ta przegrana kosztowała Świątek utratę szans na wyprzedzenie Aryny Sabalenki w światowym rankingu do końca roku.

Włoszka Paolini kontrolowała mecz od początku, a Świątek popełniała dużo błędów i miała problem z serwisem.

Paolini w ćwierćfinale zmierzy się z Coco Gauff.

Po tej porażce Świątek straciła szanse, by do końca roku wyprzedzić prowadzącą w światowym rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

24-letnia tenisistka z Raszyna, która po raz pierwszy wystąpiła na kortach w Wuhan, z Paolini zmierzyła się po raz siódmy. Mająca polskie korzenie Włoszka cieszyła się z pierwszego zwycięstwa. Wcześniej "urwała" Świątek tylko jednego seta.

24-letnia Polka w Wuhan grała po raz pierwszy. W 1. rundzie miała tzw. wolny los, następnie pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:1, 6:1, a w 1/8 finału wyeliminowała złotą medalistkę olimpijską z Tokio, Szwajcarkę Belindę Bencic 7:6 (7-2), 6:4.

Świątek od początku grała źle

Piątkowy mecz z Paolini od początku nie układał się po myśli Świątek. Już w pierwszym gemie została przełamana bez wygranego punktu. Później przy serwisie Włoszki wydawało się, że raszynianka wróciła na właściwe tory, ale niżej notowana tenisistka nie zdeprymowała się dwiema dobrymi akcjami rywalki i spokojnie utrzymała podanie. Po niespełna 15 minutach gry Paolini prowadziła 4:0. W swoich dwóch gemach serwisowych Polka, która popełniała wiele błędów i nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na dobre zagrania przeciwniczki, zdobyła zaledwie... jeden punkt.

Dopiero w piątym gemie wiceliderka rankingu zdołała utrzymać podanie, nie tracąc przy tym punktu. Największą różnicę zrobił serwis, gdyż Polka wreszcie zaczęła trafiać pierwsze podanie, m.in. odnotowała jednego asa. Wydawało się, że może to być moment przełomowy, który pozwoli jej nawiązać walkę jeszcze w pierwszym secie, ale w kolejnym gemie ponownie zaczęła popełniać błędy, które uniemożliwiały jej przełamanie Włoszki, która za moment - przy serwisie Świątek - przypieczętowała sukces w pierwszej partii.

Świątek ponownie zaczęła popełniać błędy

W drugiej odsłonie Polka grała nieco lepiej, miała nawet break pointa w pierwszym gemie, jednak wciąż więcej pewności i jakości było po stronie 29-letniej Włoszki. Świątek ponownie zaczęła popełniać błędy, dwie pomyłki zakończyły drugiego gema i zapewniły przełamanie Włoszce. Dopiero chwilę później wiceliderka światowego rankingu odnotowała pierwszego "breaka", korzystając z tego, że tym razem mylić zaczęła się Paolini. Był to tylko chwilowy moment gorszej dyspozycji zawodniczki z Castelnuovo di Garfagnana. W kolejnych gemach opanowała sytuację i pewnie triumfowała 6:2.