Już niebawem, w samym sercu Tatr, Zakopane stanie się stolicą mądrego biegania. Od 17 do 19 października Centralny Ośrodek Sportu gościć będzie „PKO Biegowe 360 stopni” – trzydniową konferencję pełną gwiazd, praktycznych warsztatów i inspirujących spotkań, które mają na celu promowanie bezpiecznego oraz świadomego uprawiania biegania. Organizatorzy podkreślają, że do biegania trzeba się przygotować, a sama aktywność to znacznie więcej niż sport – to styl życia i sposób na zdrowie.

Wydarzenie, które już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród biegaczy amatorów z całej Polski, zgromadzi plejadę lekkoatletycznych gwiazd. Do Zakopanego przyjadą m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Joanna Jóźwik, Piotr Lisek i Adam Kszczot. Wszyscy oni podzielą się swoim doświadczeniem, praktycznymi radami i pokażą, jak trenować mądrze - bezpiecznie i skutecznie.

Do biegania trzeba się dobrze przygotować. To piękny sport, który daje wiele radości - podkreśla Tomasz Lewandowski, wybitny trener lekkoatletyczny, brat i były trener Marcina Lewandowskiego. Właśnie on poprowadzi panele dotyczące planowania sezonu biegowego i przygotowań do wyzwań na dystansach 5 i 10 kilometrów.

Biegaj, ale z głową! O czym warto pamiętać?

Impreza w Zakopanem to nie tylko okazja do spotkania z idolami, ale przede wszystkim potężna dawka wiedzy. Warto biegać mądrze, bo, zwłaszcza na początku, łatwo jest zrobić sobie krzywdę - przestrzega Natalia Bukowiecka. To ważne słowa, które stanowią oś całego wydarzenia.

W programie konferencji znalazły się liczne warsztaty i panele eksperckie. Uczestnicy dowiedzą się, jak planować sezon, by uniknąć przetrenowania, jak realnie oceniać swoje możliwości i stawiać sobie ambitne, ale osiągalne cele. Tomasz Lewandowski zaznacza: To jest bardzo ważne, by planować dokładnie tak samo, jak zawodowiec, żeby uniknąć przetrenowania i móc czerpać radość z biegania. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, ile startów rocznie mogę realnie udźwignąć i czy moje cele są ambitne, czy nierealne.

Warsztaty praktyczne, poranne biegi i eksperckie panele

Konferencja "PKO Biegowe 360 stopni" to prawdziwy maraton atrakcji. Wśród tematów znajdziemy m.in. praktyczne rady dotyczące startów w półmaratonie i maratonie (Mariusz Giżyński), tajniki treningu wysokogórskiego i hipoksji (Adam Kszczot), znaczenie stref tętna (Dariusz Korzeniowski), dietetyczne wskazówki dla biegaczy (Michał Płecha), psychologiczne aspekty aktywności fizycznej (Małgorzata Szczugieł), trening siłowy (Adam Kszczot) czy sposoby zapobiegania i leczenia kontuzji (dr Mateusz Janik).

Nie zabraknie również warsztatów praktycznych oraz porannych biegów z lekkoatletycznymi gwiazdami - to unikalna okazja, by pobiegać ramię w ramię z najlepszymi polskimi sportowcami.

Bieganie to styl życia - inspiracja dla każdego

Organizatorzy podkreślają, że bieganie to coś więcej niż sportowa pasja. Bieganie to nie tylko sport. To sposób na odnalezienie balansu między codziennymi obowiązkami a zadbaniem o własne zdrowie. To także wytrwałość, konsekwencja i wybór. Poprzez udział w konferencji "PKO Biegowe 360 stopni" chcemy zainspirować Polaków do tego, aby każdego dnia wybierali swoje zdrowie, aktywność fizyczną i dobre samopoczucie - podkreśla Szymon Midera, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Niezwykłe wydarzenia towarzyszące - bieg pod Krokwią i spotkania z samorządowcami

Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie "Biegiem po rozwój" skierowane do samorządowców, które odbędzie się dzień przed rozpoczęciem konferencji. Nie zabraknie także sportowych emocji - w sobotni wieczór odbędzie się "PKO Dycha pod Krokwią", wyjątkowy bieg z udziałem gwiazd polskiego sportu, w niezwykłej scenerii zakopiańskich skoczni. Wśród atrakcyjnych nagród znajdują się m.in. pakiety startowe do Halowych Mistrzostw Świata Masters 2026 w Toruniu, a pula nagród przekracza 20 tysięcy złotych!