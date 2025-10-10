Późnośredniowieczny miecz z czasów państwa krzyżackiego - taki artefakt udało się znaleźć miłośniczce lokalnej historii ze stowarzyszenia "Ylavia", która wędrowała po lasach niedaleko Iławy (woj. warmińsko-mazurskie). Oręż trafił do lokalnego muzeum. Zostanie poddany konserwacji, zbadany i zaprezentowany na wystawie.

Średniowieczny miecz odnaleziony niedaleko Iławy / Odkrywca historii/Shutterstock /

Miecz został odkryty w lesie na zachód od Iławy, podczas legalnych poszukiwań prowadzonych za pomocą wykrywaczy metalu, za zgodą służb konserwatorskich i miejscowego nadleśnictwa. Leżał płytko pod powierzchnią ziemi; w miejscu, gdzie kiedyś istniało prawdopodobnie rozlewisko lub bagno.

Znalazczyni zabytku Joanna Kocięda powiedziała, że najpierw natrafiła na głowicę, czyli kuliste zakończenie rękojeści miecza.

W pierwszej chwili pomyślałam, że to jest dzwonek od roweru. Zaczęłam kopać i wtedy pokazała się dalsza część miecza - relacjonowała.

W poszukiwaniach towarzyszył jej mąż, który również działa w stowarzyszeniu "Ylavia". Wspólnie wydobyli miecz z ziemi. W pobliżu znaleźli jeszcze średniowieczną, masywną podkowę.

Owoc wieloletniej pasji

Pani Joanna przyznała, że pasjonuje się poszukiwaniami od kilkunastu lat, ale to jej pierwsze tak cenne znalezisko. Podkreśliła, że cieszy się z tego odkrycia, bo wzbogaci ono zbiory regionalnej historii. Szkoda tylko, że nie mamy muzeum w Iławie. Miecz przekazaliśmy do najbliższego muzeum, w Ostródzie, które wytypował konserwator zabytków - zaznaczyła.

Archeolog z tego muzeum Łukasz Szczepański powiedział, że miecz został wstępnie datowany na XIV-XV wiek. Zaznaczył jednak, że znalezisko jest tak świeże, że nie zdążył jeszcze przyjrzeć się mu bliżej. Prawdopodobnie jest to miecz jednoręczny, ale - jak mówił - trzeba najpierw m.in. dokonać pomiarów.

Na razie wiadomo, że to późnośredniowieczny miecz odkryty na zachodnich rubieżach dawnego państwa krzyżackiego. Jeszcze w tym miesiącu planujemy go przekazać do konserwacji. Jak wróci, będziemy go prezentować na stałej wystawie - dodał.

Miecz ma połamaną na kilka części głownię, czyli ostrze służące do zadawania i parowania ciosów. Nie znaleziono przy nim pozostałości okucia pochwy czy elementów pasa rycerskiego.

Stowarzyszenie "Ylavia" - odkrywcy lokalnej historii

Członkowie istniejącego od 2006 r. stowarzyszenia "Ylavia" przekazali dotychczas służbom ochrony zabytków wiele cennych znalezisk, m.in. skarby rzymskich denarów, szelągów krzyżackich i szelągów Kazimierza Jagiellończyka oraz fragmenty celtyckiej biżuterii. Odkryli też na polu koło wsi Mózgowo blisko 800 srebrnych monet i fragmenty ozdób z XI w. Przy okazji swoich poszukiwań natrafili na blisko 2,5 tys. niewypałów z czasów II wojny światowej, które następnie zostały wydobyte i unieszkodliwione przez saperów.

Nazwa Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau "Ylavia" zawiera dwie historyczne nazwy dzisiejszej Iławy - niemiecką, obowiązującą przed 1945 r. oraz średniowieczną w pisowni łacińskiej. Pochodzą one prawdopodobnie od pruskiego słowa "ilis" oznaczającego "czarny", co mogło mieć związek z kolorem tafli pobliskiego jeziora Jeziorak.