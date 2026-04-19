Iga Świątek rozpocznie rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie od drugiej rundy. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem czwartym, zmierzy się z Darią Kasatkiną lub jedną z kwalifikantek. Sprawdź, z kim mogą zmierzyć się Polki w kolejnych etapach turnieju. W stolicy Hiszpanii zobaczymy też Magdę Linette i Magdalenę Fręch. W kwalifikacjach wystąpi Katarzyna Kawa.

Oto potencjalne rywalki Igi Świątek

W tym tygodniu Świątek startowała w Stuttgarcie, kończąc występ ćwierćfinałową porażką z Rosjanką Mirrą Andriejewą. W pierwszej rundzie zawodów w stolicy Hiszpanii będzie miała wolny los, podobnie jak inne tenisistki z czołówki światowej. Mecz z Kasatkiną lub kwalifikantką rozegra najszybciej w czwartek.

Jeśli Świątek dotrze do ćwierćfinału, a musi wygrać trzy pojedynki, jej rywalkami na tym etapie mogą być Andriejewa czy Ukrainka Elina Switolina, z którą przegrała niedawno w ćwierćfinale w Indian Wells. W 1/8 finału wśród potencjalnych przeciwniczek Igi jest z kolei Magda Linette, której uległa w drugiej rundzie w Miami.

Co z pozostałymi Polkami?

Linette rozpocznie zmagania w Madrycie od meczu z Amerykanką Robin Montgomery, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Czeszką Kateriną Siniakovą.

W dwustopniowych kwalifikacjach, zaplanowanych na poniedziałek i wtorek, wystąpi Katarzyna Kawa. Jej pierwszą konkurentką będzie Czeszka Nikola Bartunkova.

Treningi w Madrycie

Świątek wygrała turniej w Madrycie w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do półfinału, przegrywając z Amerykanką Coco Gauff. Tytułu będzie bronić liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka, potencjalna rywalka Igi w półfinale.

Świątek jest już w stolicy Hiszpanii. Organizatorzy przekazali w mediach społecznościowych obrazki z niedzielnego treningu sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej z Brazylijką Beatriz Haddad Maią na jednym z głównych kortów.