Ponad 130 milionów złotych ma kosztować uruchomienie i utrzymanie przez 10 lat Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", większość kosztów pokryje resort rolnictwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wprowadzenie i utrzymanie przez 10 lat nowego systemu ma kosztować ponad 130 mln złotych. Jak podaje "DGP", ponad 124 mln będzie pokryte z części budżetu, którą dysponuje minister rolnictwa. Pozostałe środki ma zapewnić resort cyfryzacji. Będą przeznaczone na integrację KROPiK z aplikacją mObywatel.

Nowe obowiązki dla właścicieli psów i kotów

Jak tłumaczy "DGP", resort rolnictwa powierzy utworzenie Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK) Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który podlega Ministerstwu Cyfryzacji.



Nowe regulacje obejmą wszystkie psy i część kotów. Czipowanie będzie obowiązkowe m.in. przy sprzedaży lub przyjęciu zwierząt do schroniska. Właściciele psów będą je znakować i rejestrować do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku psów, które zostały zaszczepione wcześniej - z obowiązku trzeba będzie się wywiązać w ciągu 3 lat.



Koszty czipowania i rejestracji zwierząt poniosą ich opiekunowie. Niedopełnienie obowiązku będzie podlegało karze grzywny.

"System nie wypełni wszystkich luk"

To rozwiązanie, na które oczekują i organizacje chroniące zwierzęta i właściciele zwierząt. Budujemy nowoczesny system, którym zarządzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo zależy nam, aby systemem zarządzała instytucja publiczna - nie podmiot prywatny - mówił na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

System nie wypełni wszystkich luk, jakie dziś są widoczne w obszarze dobrostanu zwierząt, ale na pewno jest to duży krok w ograniczaniu ryzyk, w tym przypadku bezdomności zwierząt - tłumaczył.