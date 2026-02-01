Carlos Alcaraz zwycięzcą Australian Open! W niedzielnym finale w Melbourne Hiszpan pokonał serbskiego mistrza Novaka Djokovicia 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Carlos Alcaraz triumfuje / JAMES ROSS / PAP/EPA

22-letni Hiszpan został najmłodszym tenisistą w historii z tzw. "Karierowym Szlemem".

Przed tegorocznym turniejem Alcaraz miał już sześć tytułów wielkoszlemowych: po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open.

