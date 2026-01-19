Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open w Melbourne. Polka wygrała z chińską kwalifikantką Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek dołączyła do czworga swoich rodaków, którzy tego dnia również wywalczyli awans.

  • Iga Świątek wygrała z Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3 w pierwszej rundzie Australian Open w Melbourne.
  • Polka miała trudności w pierwszym secie, dwukrotnie przełamana, ale zwyciężyła po tie-breaku.
  • Świątek wciąż walczy o swój pierwszy tytuł Australian Open.
  • Do drugiej rundy awansowały także trzy inne Polki: Magdalena Fręch, Magda Linette i debiutująca Linda Klimovicova. Awans wywalczył także Kamil Majchrzak.
Iga Świątek miała spore problemy ze 130. w zestawieniu WTA rywalką. W pierwszym secie Polka została dwukrotnie przełamana, ale odrobiła straty i zwyciężyła w tie-breaku.

W drugiej odsłonie faworytka szybko wyszła na prowadzenie 3:0, w tym po dwóch wygranych gemach przy serwisie rywalki. Wtedy Chinka poprosiła o przerwę medyczną na rozmasowanie pleców, a gdy wróciła, doprowadziła do stanu 2:3 i walka znów stała się wyrównana.

Ostatecznie to jednak Polka pozostaje w Melbourne w walce o jedyne wielkoszlemowe trofeum, którego jeszcze nigdy nie zdobyła.

Hurtowy awans Polaków

Wcześniej awans do drugiej rundy wywalczyły trzy inne Polki: Magdalena Fręch pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:1, 6:1, Magda Linette wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3, a debiutująca w Wielkim Szlemie Linda Klimovicova skorzystała na kreczu Brytyjki Franceski Jones w drugim secie.

Z polsko-brytyjskiego starcia zwycięsko wyszedł również Kamil Majchrzak, który wygrał z Jacobem Fearnleyem 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3).