Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open w Melbourne. Polka wygrała z chińską kwalifikantką Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek dołączyła do czworga swoich rodaków, którzy tego dnia również wywalczyli awans.

Iga Świątek w Australian Open / LUKAS COCH / PAP/EPA

Iga Świątek wygrała z Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3 w pierwszej rundzie Australian Open w Melbourne.

Polka miała trudności w pierwszym secie, dwukrotnie przełamana, ale zwyciężyła po tie-breaku.

Świątek wciąż walczy o swój pierwszy tytuł Australian Open.

Do drugiej rundy awansowały także trzy inne Polki: Magdalena Fręch, Magda Linette i debiutująca Linda Klimovicova. Awans wywalczył także Kamil Majchrzak.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Iga Świątek miała spore problemy ze 130. w zestawieniu WTA rywalką. W pierwszym secie Polka została dwukrotnie przełamana, ale odrobiła straty i zwyciężyła w tie-breaku.

W drugiej odsłonie faworytka szybko wyszła na prowadzenie 3:0, w tym po dwóch wygranych gemach przy serwisie rywalki. Wtedy Chinka poprosiła o przerwę medyczną na rozmasowanie pleców, a gdy wróciła, doprowadziła do stanu 2:3 i walka znów stała się wyrównana.

Ostatecznie to jednak Polka pozostaje w Melbourne w walce o jedyne wielkoszlemowe trofeum, którego jeszcze nigdy nie zdobyła.