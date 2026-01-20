Prawie 3,5 godziny trwało spotkanie Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polak po zaciętym boju pokonał Belga Zizou Bergsa 6:7 (6-8), 7:6 (8-6), 6:3, 6:3. Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie Amerykanin Ethan Quinn.

Hubert Hurkacz / Rex Features / East News

Hubert Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking ATP i jest w nim obecnie na 55. miejscu, najlepszy wynik w Australian Open osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale.

Z 45. na liście ATP Zizou Bergsem mierzył się pierwszy raz w karierze. Belg nigdy w Melbourne nie przebrnął pierwszej rundy.

Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie w czwartek 80. w rankingu ATP Amerykanin Ethan Quinn, który niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 23. Holendra Tallona Griekspoora 6:2, 6:3, 6:2.

