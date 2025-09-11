Już w piątek 12 września na kort wróci reprezentacja Polski mężczyzn w tenisa ziemnego. W Gdyni Biało-Czerwoni zmierzą się z Wielką Brytanią - w meczu Grupy Światowej I Pucharu Davisa. W kadrze znaleźli się m.in. nasz deblista Jan Zieliński oraz 19-letni singlowy talent Tomasz Berkieta.

Tomasz Berkieta / Darek Delmanowicz / PAP

Seniorskie granie

W 2022 roku Tomasz Berkieta zadebiutował jako junior, w seniorskim tenisie łącząc starty juniorskie z okazjonalnymi seniorskimi. W styczniu tego roku Polak w rankingu ATP zajmował 929. pozycję, ale po niecałych 9 miesiącach plasuje się na 545. miejscu na świecie i po raz kolejny będzie reprezentować Polskę w Pucharze Davisa.

Wśród juniorów Berkieta był szóstą "rakietą" świata, a jednym z jego sukcesów był finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2024 roku, choć na niektórych większe wrażenie wywarł jego występ kilka miesięcy wcześniej podczas Australian Open. W wieku 17 lat Polak zaserwował z prędkością 233 km/h, co było rekordem nie tylko turnieju chłopców, ale i drugim wynikiem mężczyzn.

Awans w rankingu ATP

Warszawianin nie boi się gry z dorosłymi i ma już w swoim dorobku osiem seniorskich finałów - cztery w grze pojedynczej i cztery w grze podwójnej. W słonecznej Italii w Messynie - Polak zdobył swój pierwszy tytuł singlowy, pokonując w decydującym meczu faworyta gospodarzy.

Przeskok z juniorów do seniorów nie jest łatwy. Seniorzy nie oddają żadnej piłki za darmo, a juniorom jednak zdarzają się gorsze momenty w meczu. Teraz muszę być skoncentrowany przez całe spotkanie, ale już się do tego przyzwyczaiłem - ocenił Berkieta. Dobra gra i progres 19-latka jest widoczny w rankingu ATP. W najnowszym zestawieniu Berkieta zajmuje już 545. miejsce, a to dopiero początek. Rok się jeszcze nie skończył, ale mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z wyników, które osiągnąłem i ufam, że w tym roku ranking będzie jeszcze lepszy. Pozytywnie mnie zaskoczyło jak szybko można poprawić ranking dobrą grą - mówi Berkieta.

Czas na Puchar Davisa

Dobre wejście w seniorskiego tenisa zaprocentowało powołaniem do reprezentacji Polski na mecz z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa. Biało-Czerwoni zmierzą się z Brytyjczykami w ramach meczu Grupy Światowej I już w ten piątek i sobotę w hali w Gdyni.

Cały rok czekałem na ten turniej. W młodszych rocznikach było podobnie, gdy czekałem na "drużynówki" europejskie, bo jest to coś wyjątkowego. Tenis jest sportem indywidualnym, a podczas Pucharu Davisa czuć atmosferę zespołu. Dobrze mieć wsparcie od chłopaków, którzy siedzą obok na ławce. Jest to też specjalne i wyjątkowe uczucie reprezentować swój kraj, bo nie robi się tego na co dzień w tej dyscyplinie - tłumaczy Berkieta.

Kapitan drużyny Mariusz Fyrstenberg powołał Berkietę do seniorskiej reprezentacji jeszcze jako juniora, w 2023 roku. Wówczas 17-letni warszawianin pokonał Xaviera Lawrence’a 6:3, 6:4 w meczu singlowym, a Biało-Czerwoni wygrali 4:0.

Mam nadzieję, że uda mi się zagrać mecz lub dwa. Nie wiem jeszcze, czy będę grał w grze pojedynczej, ale mam nadzieję, że w taki sposób uda mi się pomóc reprezentacji - powiedział Berkieta.

Kiedy spotkanie w Pucharze Davisa? Pierwszy mecz z Wielką Brytanią już w najbliższy piątek. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Wielką Brytanią:

Mariusz Fyrstenberg (kapitan)

Olaf Pieczkowski (KT Jakubowo Olsztyn)

Tomasz Berkieta (WKT Mera Warszawa)

Fryderyk Lechno Wasiutyński (Park Rekreacyjno - Sportowy FairPlayce Poznań)

Jan Zieliński (CKT Grodzisk Mazowiecki)

Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań)

Harmonogram spotkań:

Piątek, 12 września 2025, start o godzinie 17:00

- 1. mecz gry pojedynczej

- 2. mecz gry pojedynczej

Sobota, 13 września 2025, start o godzinie 13:00

- 1. mecz gry podwójnej

- 3. mecz gry pojedynczej

- 2. mecz gry podwójnej (tylko w przypadku remisu 2:2)