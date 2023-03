Serb, który jest jednym z najbardziej znanych sportowców nieszczepionych przeciwko Covid-19, w ubiegłym miesiącu wystąpił do rządu USA o specjalne pozwolenie na grę na imprezach ATP Masters w Indian Wells i Miami.

Z kolei w zeszły piątek senatorowie z Florydy Rick Scott i Marco Rubio napisali list do prezydenta USA Joe Bidena, wzywając go do uwzględnienia wniosku Serba o umożliwienie mu wjazdu do USA.

Reuters przypomina, że Stany Zjednoczone obecnie zabraniają nieszczepionym obcokrajowcom wjazdu do kraju. Niektórzy liczą, że polityka ta zostanie zniesiona, gdy 11 maja rząd zakończy obowiązywanie stanu zagrożenia w związku z Covid-19.

Djokovic nie brał udziału w kolejnych turniejach ATP Masters w Indian Wells i Miami od 2019 roku.

Turniej główny Indian Wells rozpocznie się w środę.