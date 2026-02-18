Już za tydzień, 25 lutego 2026 roku, osoby posiadające zarówno polskie, jak i brytyjskie obywatelstwo muszą przygotować się na rewolucyjne zmiany podczas przekraczania granicy Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy oznaczają koniec wjazdu na polskim paszporcie.

Zmiany w kontroli granicznej Wielkiej Brytanii od 25 lutego 2026 – nowe zasady dla osób z polskim i brytyjskim obywatelstwem / Shutterstock

Od 25 lutego 2026 osoby z polskim i brytyjskim obywatelstwem nie przekroczą granicy UK na polskim paszporcie.

Konieczne będzie posiadanie brytyjskiego paszportu lub certyfikatu prawa pobytu.

Cudzoziemcy bez wizy muszą uzyskać cyfrowe zezwolenie ETA przed podróżą.

Od 25 lutego 2026 roku osoby posiadające podwójne obywatelstwo polskie i brytyjskie nie będą mogły już przekraczać granicy Wielkiej Brytanii, okazując wyłącznie polski paszport. Zmiana ta dotyczy także wejścia na pokład samolotu, promu czy pociągu Eurostar.

Nowe regulacje przewidują, że od tego dnia niezbędne będzie posiadanie jednego z dwóch dokumentów:

ważnego brytyjskiego paszportu

certyfikatu prawa pobytu (Certificate of Entitlement) wklejonego do polskiego dokumentu tożsamości.

Nowe przepisy szczególnie dotkną osoby, które uzyskały brytyjskie obywatelstwo, ale nie zdecydowały się jeszcze na wyrobienie brytyjskiego paszportu. To właśnie wysoki koszt tego dokumentu - około 100 funtów dla osoby dorosłej - często zniechęca do jego uzyskania. Alternatywą jest certyfikat prawa pobytu, którego wyrobienie to jeszcze większy wydatek - aż 589 funtów. Jak podkreślają władze, żaden z tych dokumentów nie jest wydawany automatycznie po uzyskaniu obywatelstwa.

System ETA - cyfrowa rewolucja na brytyjskich granicach

Zmiany są wynikiem pełnego wdrożenia systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA). Od 25 lutego wszyscy obcokrajowcy zwolnieni z wiz, w tym Polacy bez statusu osiedleńca, będą musieli przed planowaną podróżą uzyskać cyfrowe zezwolenie na wjazd.

Koszt ETA to 16 funtów, a w przyszłości opłata ma wzrosnąć do 20 funtów. Zezwolenie jest ważne przez dwa lata i pozwala na wielokrotny wjazd do Wielkiej Brytanii. Jednak podwójni obywatele nie mogą się o nie ubiegać - muszą mieć brytyjski paszport lub certyfikat prawa pobytu.

Osoby posiadające wyłącznie polskie obywatelstwo i status osiedleńca (Settled lub Pre-settled Status) nadal mogą przekraczać granicę na podstawie polskiego paszportu biometrycznego powiązanego z cyfrowym kontem UKVI.

Nowe zasady są tłumaczone przez rząd koniecznością dostosowania brytyjskiego systemu imigracyjnego do standardów krajów takich jak USA czy Australia. Jednak eksperci i organizacje społeczne alarmują, że termin wdrożenia i niewystarczająca komunikacja sprawiają, że wielu podwójnych obywateli musi w pośpiechu wyrabiać nowe dokumenty. Brak brytyjskiego paszportu lub certyfikatu prawa pobytu może skutkować nawet niemożnością powrotu do Wielkiej Brytanii po pobycie zagranicznym.