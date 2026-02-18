Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express ogłosił zwiększenie liczby połączeń na trasie Warszawa–Kraków–Praga. Od 25 czerwca pasażerowie będą mogli korzystać z czterech par pociągów dziennie między Warszawą i Krakowem oraz trzech par na trasie Warszawa–Praga. Decyzja zapadła w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżnych.

Od 1 marca Leo Express rozpocznie regularne kursy na trasie Warszawa-Kraków-Praga i z powrotem - poinformowała firma w środowym komunikacie.

Początkowo pociągi będą jeździć dwa razy dziennie w każdym kierunku. Z Warszawy do Krakowa i Pragi odjazdy zaplanowano na godz. 7:21 oraz 22:36, natomiast z Krakowa do Warszawy - o 3:25 i 18:45.

Prezes Leo Express, Peter Köhler, zapowiedział jednak, że już od 25 czerwca oferta zostanie rozszerzona.

"Połączenie Warszawa - Kraków cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego od 25 czerwca wprowadzamy do sprzedaży kolejne kursy. Dotyczy to zarówno relacji krajowej, jak i całej trasy do Czech" - poinformował Köhler.



Nowy rozkład i nowe przystanki

Od 25 czerwca pociąg Leo Express z Pragi o godz. 8:23 nie zakończy już biegu w Krakowie, lecz pojedzie dalej do Warszawy, gdzie przyjedzie o 18:54.

Wieczorne połączenie powrotne z Warszawy do Krakowa odjedzie o 19:49, z przyjazdem o 22:51. Poranny kurs z Krakowa do Warszawy ruszy o 7:37 i dotrze do stolicy o 10:51. O godz. 11:01 z Warszawy odjedzie pociąg międzynarodowy przez Kraków do Pragi, gdzie zakończy bieg o 20:43.

Nowe pociągi będą zatrzymywać się na dodatkowych stacjach - między Warszawą a Krakowem na Opoczno Południe i Włoszczowa Północ, a na trasie Praga-Kraków także w Oświęcimiu. Wybrane kursy obsłużą również Racibórz, Rybnik, Tychy oraz Mysłowice.

Nowoczesność na pokładzie

W pociągach Leo Express dostępne będzie bezpłatne wi-fi, catering oraz niskopodłogowe wnętrza.

Nowością będzie klasa premium w formule all inclusive, wyposażona w rozkładane fotele, które mogą pełnić funkcję strefy nocnej i sypialnej.



Leo Express to kolejny czeski przewoźnik, który oferuje połączenia na trasie Warszawa-Kraków. Od grudnia ubiegłego roku trasę tę obsługuje także firma RegioJet.

Leo Express jest obecny w Polsce od 2018 roku, kiedy uruchomił połączenie między Pragą i Krakowem. W 2025 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 50 tysięcy pasażerów.