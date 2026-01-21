Linda Klimovicova zakończyła swój debiutancki występ w wielkoszlemowym Australian Open na drugiej rundzie. 21-letnia reprezentantka Polski przegrała z rozstawioną z numerem 12. Ukrainką Eliną Switoliną 5:7, 1:6. Mimo porażki, młoda tenisistka pokazała się z dobrej strony na tle znacznie bardziej doświadczonej rywalki.

/ LUKAS COCH / PAP/EPA

Australian Open 2026 był pierwszym wielkoszlemowym turniejem w karierze Lindy Klimovicovej. 21-letnia zawodniczka, która od poprzedniego sezonu reprezentuje Polskę, już w drugiej rundzie trafiła na bardzo wymagającą rywalkę - rozstawioną z numerem 12. Elinę Switolinę z Ukrainy.

Pierwszy set pełen walki

Choć różnica w rankingu pomiędzy obiema tenisistkami jest znacząca, w początkowej fazie meczu nie było tego widać. Klimovicova rozpoczęła spotkanie bez kompleksów, grając odważnie i skutecznie. Nawet strata gema przy własnym serwisie nie podcięła jej skrzydeł - Polka szybko odrobiła przełamanie i wyrównała na 4:4. Ostatecznie jednak, od stanu 5:5, Switolina przejęła inicjatywę i wygrała dwa kolejne gemy, zamykając seta 7:5.

Drugi set pod dyktando Switoliny

Druga partia rozpoczęła się od wyrównanej walki - Klimovicova miała nawet dwa break pointy w pierwszym gemie, jednak nie zdołała ich wykorzystać. Od stanu 1:1 Ukrainka zdecydowanie przejęła kontrolę nad meczem i nie dała Polce szans na powrót do gry. Klimovicova zdołała wygrać jeszcze tylko dwie piłki, a cały mecz zakończył się po 75 minutach.

Udany początek, mimo porażki

W pierwszej rundzie Klimovicova awansowała po kreczu Brytyjki Franceski Jones, prowadząc 6:2, 3:2. Choć przygoda z Australian Open zakończyła się na drugiej rundzie, młoda Polka pokazała, że stać ją na walkę z czołowymi zawodniczkami światowego tenisa.