Zginął maszynista, a kilkunastu pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia". W Katalonii doszło również do wykolejenia się drugiego pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. W tej części Hiszpanii obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.

  • Bieżące informacje z całego świata i Polski znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zobacz również:

Do obydwu wypadków pociągów doszło w Katalonii.

Mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona. Zginął maszynista. Kilkunastu pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim. 

Na miejscu jest 70 strażaków i 35 ekip ratunkowych.

Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów. Nie odnieśli oni obrażeń.

W Katalonii obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.

Do wypadków doszło zaledwie dwa dni po zderzeniu i wykolejeniu pociągu dużych prędkości w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoba, w którym zginęły 42 osoby.