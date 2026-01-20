Zginął maszynista, a kilkunastu pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia". W Katalonii doszło również do wykolejenia się drugiego pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. W tej części Hiszpanii obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.
Do obydwu wypadków pociągów doszło w Katalonii.
Mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona. Zginął maszynista. Kilkunastu pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim.
Na miejscu jest 70 strażaków i 35 ekip ratunkowych.