Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów. Nie odnieśli oni obrażeń.

W Katalonii obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.

Do wypadków doszło zaledwie dwa dni po zderzeniu i wykolejeniu pociągu dużych prędkości w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoba, w którym zginęły 42 osoby.



