Polski tenisista zakończył udział w wielkoszlemowym turnieju na drugiej rundzie, powtarzając swój najlepszy wynik w Melbourne. W emocjonującym pojedynku musiał uznać wyższość Węgra Fabiana Marozsana.

/ Darren England / PAP/EPA

Kamil Majchrzak przegrał z Fabianem Marozsanem 3:6, 4:6, 6:7 (5-7) w drugiej rundzie Australian Open.

To wyrównanie najlepszego wyniku Polaka w tym turnieju (powtórka z 2022 roku).

Spotkanie było pierwszym bezpośrednim starciem obu zawodników.

Spotkanie rozpoczęło się od wyraźnej przewagi Fabiana Marozsana. Węgier szybko przejął inicjatywę, wygrywając pierwszego seta w zaledwie 30 minut. Majchrzak nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki, choć nie można było odmówić mu ambicji i waleczności.

Pogoń Polaka i niewykorzystane szanse

Druga partia miała znacznie bardziej dramatyczny przebieg. Majchrzak rozpoczął ją od pięciu przegranych gemów, ale zdołał obronić trzy piłki setowe i odrobić część strat. Przy stanie 4:5 Polak miał nawet break pointy na remis, jednak Marozsan nie pozwolił mu na więcej i zamknął seta na swoją korzyść. Trzeci set przyniósł najwięcej emocji. Szczególnie zacięty był trzeci gem, w którym Majchrzak serwował przez 19 minut i obronił sześć break pointów. Mimo chwilowego prowadzenia, Polak ponownie znalazł się w trudnej sytuacji. Marozsan miał piłkę meczową przy stanie 5:4, ale Majchrzak zdołał wyrównać i miał nawet dwie piłki setowe. Ostatecznie o losach spotkania zadecydował tie-break, w którym Węgier szybko objął prowadzenie i nie oddał go do końca.Dla Kamila Majchrzaka udział w tegorocznym Australian Open kończy się na drugiej rundzie, co jest powtórzeniem jego najlepszego rezultatu w Melbourne.