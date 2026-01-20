Do wykolejenia części składu pociągu Polregio doszło w wtorek po godz. 21:00 na trasie Miechów - Słomniki - poinformował we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pociągiem podróżowało około 20 osób, nikomu nic się nie stało.

  • Aktualne informacje z całego świata i Polski znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zobacz również:

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister Dariusz Klimczak. 

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.

Jak powiedział RMF FM rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły "pociąg spadł z szyn i przechylił się". 

Na szczęście nie mamy osób rannych i poszkodowanych. Ze względu na niską temperaturę pasażerowie pozostają wewnątrz pociągu. Na miejscu działa osiem pojazdów straży pożarnej, ponad trzydziestu strażaków i wszystkie służby współdziałające - dodał Hubert Ciepły.

Na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Żaden z podróżnych ani pracowników obsługi nie odniósł obrażeń. Ruch pociągów na odcinku Miechów - Słomniki jest obecnie wstrzymany. Pasażerom zapewnimy możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową - przekazał rzecznik Polregio Jakub Leduchowski.

Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK powiedział, że "na chwilę obecną za wcześnie jest, aby mówić o okolicznościach". 