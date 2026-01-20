Do wykolejenia części składu pociągu Polregio doszło w wtorek po godz. 21:00 na trasie Miechów - Słomniki - poinformował we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pociągiem podróżowało około 20 osób, nikomu nic się nie stało.

/ RMF24

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.