Trwa odliczanie do rozpoczęcia BNP Paribas Warsaw Open. Na kortach twardych w Warszawie zobaczymy czołowe tenisistki świata na czele z liderką rankingu WTA Igą Świątek. Adresatki ostatnich dzikich kart organizatorzy turnieju ogłoszą na konferencji prasowej w najbliższy czwartek.

Iga Świątek / Shutterstock

Po zmaganiach w wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie triumfowała Markéta Vondroušová, większość tenisistek rozpoczęła przygotowania do sezonu na kortach twardych. Właśnie na takiej nawierzchni odbędzie się tegoroczny turniej.

Gra na kortach twardych lepiej wpisuje się w kalendarz tenisowy. Dzięki temu ja i inne tenisistki możemy być lepiej przygotowane do powrotu na korty twarde przed US Open. Często powtarzam, że polscy fani jeżdżą za mną po całym świecie i bardzo to doceniam. Zawsze na trybunach i to niezależnie od kraju, w którym gram, widzę polskie flagi i słyszę polski doping. To naprawdę niesamowite. Ten turniej jest jedynym eventem WTA w naszym kraju, a to oznacza, że jest także jedyną szansą, żeby zobaczyć w Polsce światowy tenis. Właśnie dlatego zależy mi, żeby w nim zagrać - mówi Iga Świątek.

W turnieju głównym zagrają 32 zawodniczki oraz 16 par deblowych i poprzedzą go eliminacje startujące w niedzielę 23 lipca.

Iga Świątek mecz 1. rundy powinna rozpocząć we wtorek 25 lipca o godz. 17:30 na korcie centralnym. Jej przeciwniczkę wyłoni tradycyjne losowanie, które odbędzie się przed rozpoczęciem BNP Paribas Warsaw Open. Co ważne, o ostatecznym planie gier na dany dzień decyduje Supervisor, a przebieg turnieju uzależniony jest m.in. od pogody.