Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym pod Poznaniem. Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego i pociągu w okolicy miejscowości Dachowa (Wielkopolskie).

Dramatyczny wypadek na torach. Zginęły cztery osoby podróżujące samochodem / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w lesie w okolicy miejscowości Dachowa.

Pociąg POLREGIO relacji Łódź Kaliska - Poznań uderzył w samochód, którym podróżowały 4 osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety.

Cała czwórka zginęła.

Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że do wypadku doszło około godz. 14 na przejeździe kolejowo-drogowym na szlaku pomiędzy stacjami Pierzchno i Gądki, które jest częścią trasy łączącej Poznań i Kluczbork.

Dodał, że przejazd jest wyposażony w znaki ostrzegawcze.Pociągiem podróżowało około 180 pasażerów. Żaden z nich nie ucierpiał.

Ruch pociągów został wstrzymany i wprowadzono komunikację zastępczą. Niektóre składy PKP Intercity kierowane są drogą okrężną.

Na miejscu pracują służby - w tym funkcjonariusze policji, którzy ustalają okoliczności tej tragedii.



