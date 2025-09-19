Piątkowy mecz Igi Światek z czeską tenisistką Barborą Krejcikovą w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Seulu nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Spotkanie, ze względu na opady deszczu, zostało przełożone na sobotę.

Iga Świątek w piątek nie zagra; jej spotkanie z Barborą Krejcikovą zostało przełożone na sobotę / Dubreuil Corinne/ABACA / PAP/Abaca

Pogoda torpeduje rywalizację w ramach turnieju WTA 500 na kortach twardych w Seulu, stolicy Korei Południowej.

Ze względu na opady deszczu, organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu na sobotę wszystkich meczów ćwierćfinałowych.

Polscy fani muszą wcześnie wstać

Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to o godz. 5:00 czasu polskiego rozpocznie się spotkanie Igi Świątek z Czeszką Barborą Krejcikovą.

O tej samej godzinie na kort wybiegną Dunka Clara Tauson i Australijka Maya Joint. Z tej pary wyłoni się ewentualna półfinałowa rywalka polskiej tenisistki.

Następnie rozpoczną się mecze z drugiej połówki drabinki - Niemki Elli Seidel z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową i Czeszki Kateriny Siniakovej z Holenderką Suzan Lamens.

Półfinały też w sobotę

Również w sobotę odbędą się półfinały. Ten z potencjalnym udziałem Igi Świątek nie zacznie się przed godz. 10:00 czasu polskiego.

Pula nagród imprezy wynosi ponad milion dolarów, a zwyciężczyni może liczyć na 500 punktów do rankingu WTA.