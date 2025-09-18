Reprezentacja Polski zanotowała awans w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Biało-Czerwoni przesunęli się z 37. na 36. miejsce, poprawiając swój dorobek punktowy po wrześniowych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026.

Polacy w ostatnich spotkaniach zremisowali z wyżej notowaną Holandią (1:1), która obecnie zajmuje 7. miejsce w rankingu, oraz pokonali Finlandię 3:1. Dzięki tym wynikom reprezentacja zdobyła niemal 15 punktów rankingowych, co pozwoliło na minimalny awans w światowej klasyfikacji.

Finlandia, która była jednym z rywali Polski w eliminacjach, spadła z 69. na 71. pozycję. Pozostali przeciwnicy Biało-Czerwonych w walce o mundial - Litwa i Malta - zajmują odpowiednio 145. i 166. miejsce.

Zmiany w czołówce

Zmiany zaszły także w ścisłej czołówce rankingu FIFA. Nowym liderem została Hiszpania, która dzięki dwóm zwycięstwom w eliminacjach wyprzedziła Francję i dotychczasowego lidera - Argentynę. Francuzi awansowali na drugą pozycję, a Argentyńczycy, którzy jedno spotkanie zremisowali, spadli na trzecie miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowała się Anglia, Portugalia, która wyprzedziła Brazylię oraz Holandia.

Niemcy zanotowali spadek aż o trzy miejsca po porażce ze Słowacją i obecnie zajmują 12. miejsce, wypadając tym samym z czołowej dziesiątki.

Ranking FIFA

Czołówka rankingu FIFA na dzień 18 września 2025 roku przedstawia się następująco:

Hiszpania (1875,37 pkt) Francja (1870,92 pkt) Argentyna (1870,32 pkt) Anglia (1820,44 pkt) Portugalia (1779,55 pkt) Brazylia (1761,60 pkt) Holandia (1754,17 pkt) Belgia (1739,54 pkt) Chorwacja (1714,20 pkt) Włochy (1710,06 pkt)

Polska zajmuje obecnie 36. miejsce z dorobkiem 1517,30 punktów. Najbliższe mecze eliminacyjne będą kolejną szansą na poprawę tej pozycji i zbliżenie się do czołówki światowego futbolu.