Reprezentacja Polski zanotowała awans w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Biało-Czerwoni przesunęli się z 37. na 36. miejsce, poprawiając swój dorobek punktowy po wrześniowych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026.
Polacy w ostatnich spotkaniach zremisowali z wyżej notowaną Holandią (1:1), która obecnie zajmuje 7. miejsce w rankingu, oraz pokonali Finlandię 3:1. Dzięki tym wynikom reprezentacja zdobyła niemal 15 punktów rankingowych, co pozwoliło na minimalny awans w światowej klasyfikacji.
Finlandia, która była jednym z rywali Polski w eliminacjach, spadła z 69. na 71. pozycję. Pozostali przeciwnicy Biało-Czerwonych w walce o mundial - Litwa i Malta - zajmują odpowiednio 145. i 166. miejsce.
Zmiany zaszły także w ścisłej czołówce rankingu FIFA. Nowym liderem została Hiszpania, która dzięki dwóm zwycięstwom w eliminacjach wyprzedziła Francję i dotychczasowego lidera - Argentynę. Francuzi awansowali na drugą pozycję, a Argentyńczycy, którzy jedno spotkanie zremisowali, spadli na trzecie miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowała się Anglia, Portugalia, która wyprzedziła Brazylię oraz Holandia.
Niemcy zanotowali spadek aż o trzy miejsca po porażce ze Słowacją i obecnie zajmują 12. miejsce, wypadając tym samym z czołowej dziesiątki.
Czołówka rankingu FIFA na dzień 18 września 2025 roku przedstawia się następująco:
- Hiszpania (1875,37 pkt)
- Francja (1870,92 pkt)
- Argentyna (1870,32 pkt)
- Anglia (1820,44 pkt)
- Portugalia (1779,55 pkt)
- Brazylia (1761,60 pkt)
- Holandia (1754,17 pkt)
- Belgia (1739,54 pkt)
- Chorwacja (1714,20 pkt)
- Włochy (1710,06 pkt)
Polska zajmuje obecnie 36. miejsce z dorobkiem 1517,30 punktów. Najbliższe mecze eliminacyjne będą kolejną szansą na poprawę tej pozycji i zbliżenie się do czołówki światowego futbolu.