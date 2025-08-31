Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalinską 7:6 (7-2), 6:4. Spotkanie trwało godzinę i 56 minut.

Iga Świątek / CHARLY TRIBALLEAU / AFP/EAST NEWS

Kalinska jest wyjątkowo niewygodną rywalką dla czołowych tenisistek. Najwyżej w światowym rankingu była na 11. miejscu i choć nie wygrała jeszcze żadnego turnieju, to regularnie pokonuje zawodniczki z czołowej dziesiątki. W poprzednim sezonie odniosła siedem takich zwycięstw, w tym ze Świątek w półfinale w Dubaju, a w obecnym dwa.



Gema otwarcia Świątek wygrała gładko, następnie była blisko przełamania Kalinskiej, ale ta obroniła dwa break pointy. Wydawało się, że Polka przejmuje kontrolę nad meczem, jednak od stanu 1:1 cztery gemy z rzędu wygrała Kalinska.

Świątek przede wszystkim kiepsko serwowała. W pierwszej partii skuteczność jej pierwszego podania wyniosła zaledwie 37 procent.

W dużej mierze dzięki zawziętości zdołała jednak odwrócić losy pierwszego seta.

Przy stanie 2:5 i serwisie rywalki Polka obroniła aż cztery piłki setowe. Kilka minut później był już remis 5:5. Następnie znów doszło do wzajemnych przełamań i potrzebny był tie-break. Świątek zaczęła go od wygrania pięciu punktów z rzędu. Wypracowanej przewagi nie roztrwoniła.

W drugiej partii walka gem za gem trwała do stanu 4:4. Kalinską następnie znów zawiódł serwis. Rosjanka w całym meczu popełniła 11 podwójnych błędów. Świątek wykorzystała słabszy moment rywalki. Najpierw ją przełamała, a potem serwując na zwycięstwa zamknęła spotkanie po wykorzystaniu pierwszej piłki meczowej.

To było ich trzecie spotkanie i druga wygrana Polki.

Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.

Kolejną rywalką 24-latki z Raszyna, która US Open wygrała już w 2022 roku, będzie w poniedziałek Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z numerem 13. Rosjanka pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1. Bilans Świątek z Aleksandrową to 4-2.