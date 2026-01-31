Reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina triumfatorką Australian Open. W pasjonującym finale w Melbourne pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. To drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze Rybakiny.
- Jelena Rybakina z Kazachstanu zwyciężyła w finale Australian Open, pokonując liderkę światowego rankingu, Aryne Sabalenkę z Białorusi 6:4, 4:6, 6:4.
- W drodze do finału Rybakina pokonała m.in. Igę Świątek w ćwierćfinale.
- Aryna Sabalenka po raz czwarty z rzędu dotarła do finału Australian Open, ale drugi raz z kolei musiała uznać wyższość rywalki.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Pierwszy raz od Wimbledonu 2008 w wielkoszlemowym finale zmierzyły się zawodniczki, które w drodze do niego nie straciły seta. W ćwierćfinale Rybakina pokonała Igę Świątek.
W finałowej potyczce i Rybakina, i Sabalenka poniosły już straty, a z końcowego sukcesu cieszyła się ta pierwsza.
Lepiej zaczęła Rybakina, która już w gemie otwarcia przełamała Sabalenkę. Jak się później okazało, tyle wystarczyło do wygrania pierwszego seta. Kazaszka pod presją była jedynie w ósmym gemie, kiedy obroniła dwa break pointy.
W drugim secie również było tylko jedno przełamanie, ale tym razem uzyskała je Białorusinka. Zrobiła to w dziesiątym gemie i jednocześnie wyrównała stan spotkania.