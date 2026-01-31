Rybakina odwróciła losy trzeciego seta

W trzeciej partii początkowo tempa nie zwalniała Białorusinka. Po kilkunastu minutach prowadziła 3:0 i można się było zastanawiać, czy nie powtórzy się sytuacja z 2023 roku. Wówczas też grały w finale w Melbourne i też pierwszego seta wygrała Rybakina, ale mecz Sabalenka.

Od tego momentu nastąpił jednak okres świetnej gry Kazaszki, która była lepsza w pięciu kolejnych gemach. Prowadząc 5:3 znalazła się blisko zwycięstwa. Sabalenka przy własnym serwisie zmniejszyła stratę, ale odrobić przełamania nie zdołała. Rybakina zakończyła mecz asem serwisowym.

To było ich 15. spotkanie i siódma wygrana urodzonej w Moskwie 26-latki.

Trudno mi teraz znaleźć słowa. Gratuluję ci Aryna świetnych wyników w ostatnich latach. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich finałów - powiedziała Rybakina, która w ćwierćfinale pokonała Igę Świątek, a w sobotę odniosła 10. z rzędu zwycięstwo z zawodniczką z Top 10 rankingu.

Sabalenka czwarty raz z rzędu w finale AO

Sabalenka na wielkoszlemowej scenie błyszczy od US Open 2022. Zakończone zmagania wielkoszlemowe były 12. z ostatnich 13 turniejów tej rangi, w którym Białorusinka dotarła co najmniej do półfinału. Na koncie ma cztery tytuły - Australian Open 2023 i 2024 oraz US Open 2024 i 2025.

Sabalenka czwarty rok z rzędu grała w finale AO. Po dwóch zwycięstwach przyszły dwie porażki. Sześć kolejnych finałów w Melbourne zanotowała Martina Hingis, w latach 1997-2002. Szwajcarka trzy pierwsze wygrała, a potem doznała trzech porażek.

Mam nadzieję, że następny rok będzie dla mnie lepszy - powiedziała Sabalenka.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Białorusinka nadal będzie liderką, a Iga Świątek druga. Rybakina natomiast awansuje na trzecie miejsce.

