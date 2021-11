Novak Djokovic prawdopodobnie nie zagra w Australian Open – przekazał jego ojciec Srdan Djokovic. Wszystko przez to, że organizatorzy turnieju wymagają od zawodników, żeby ci byli zaszczepieni przeciwko Covid-19.

Novak Djokovic / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Organizatorzy pierwszego turnieju Wielkiego Szlema w tym sezonie poinformowali, że wszyscy gracze chcący wziąć udział w zawodach muszą być zaszczepieni.

Djokovic odmówił ujawnienia informacji, czy jest zaszczepiony. Jego ojciec w wywiadzie dla serbskiej telewizji stwierdził, że takie stanowisko organizatorów Australian Open jest równoznaczne z szantażem. Jeśli chodzi o szczepienie, to informacja o tym, czy jesteśmy zaszczepienie czy nie, to osobista sprawa każdego z nas. Nikt nie ma prawa wchodzić w naszą intymność - powiedział. Pod tym szantażem i tymi warunkami Novak prawdopodobnie nie zagra. Ja też bym tego nie zrobił, ale on sam o tym zdecyduje - stwierdził.

Djokovic 9 razy w swojej karierze wygrał australijski turniej. W zeszłym roku pokonał w finale Rosjanina Daniła Miedwiediewa.

Już wiadomo, że w tegorocznym turnieju w Melbourne nie wystąpi Szwajcar Roger Federer, który wraca do formy po operacji kolana. Swój udział potwierdził za to Hiszpan Rafael Nadal.

Australian Open ma się rozpocząć 17 stycznia.