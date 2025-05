W Paryżu rozlosowano turniejowe drabinki wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Iga Świątek zacznie walkę na paryskich kortach od meczu ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Magdalena Fręch i Magda Linette trafiły na bardziej wymagające przeciwniczki. W męskim turnieju Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak zagrają w pierwszej rundzie z rywalami z czołowej setki rankingu ATP.

Iga Świątek podczas ceremonii dekoracji po finale Roland Garros z Jasmine Paolini, Paryż, 8 czerwca 2024 r. / Xinhua News / East News

Iga Świątek w 1. rundzie Roland Garros zagra z Rebeccą Sramkovą.

Magda Linette i Magdalena Fręch trafiły na wymagające rywalki.

Czy Polacy sprawią niespodzianki już na otwarcie turnieju?

Świątek faworytką, Linette z niełatwą przeprawą

To nie powinien być trudny początek turnieju dla broniącej trofeum Igi Świątek. W pierwszej rundzie nasza tenisistka zagra ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Dotychczas panie spotkały się na korcie tylko raz - kilka miesięcy temu. W Melbourne, na tegorocznym Australian Open, Polka wygrała w drugiej rundzie 6:0, 6:2.

Dużo trudniejsze przeciwniczki mają dwie pozostałe polskie tenisistki. Magda Linette trafiła na Clarę Tauson. Panie jeszcze ze sobą nie grały. Dunka to przedstawicielka młodego pokolenia. Zanotowała w tym roku wartościowe rezultaty. Na początku stycznia wygrała turniej w nowozelandzkim Auckland. Później dotarła jeszcze do finału imprezy w Dubaju. Po drodze pokonała tam Arynę Sabalenkę.

Fręch kontra Jabeur - szansa na rewanż

Magdalena Fręch zmierzy się z zawodniczką, z którą już dwukrotnie spotkała się na korcie. Będzie to doświadczona i utytułowana Tunezyjka Ons Jabeur. Przegrywała z nią dwukrotnie w 2023 roku - na turniejach w Indian Wells i na Wimbledonie. W poprzednim sezonie Tunezyjka miała dużo problemów zdrowotnych. Także w tym roku nie uniknęła tego typu zmartwień. Jej tegoroczne występy na kortach ziemnych pokazują, że nie jest na pewno w topowej formie. Może więc to dobra okazja dla Fręch, by zrewanżować się Tunezyjce?

Szanse na dołączenie do trzech naszych singlistek ma jeszcze Linda Klimovičová, która jutro zagra w decydującej rundzie eliminacji. Dziś porażki zanotowały w nich Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska.

Hurkacz i Majchrzak w walce o kolejna rundę

Oczywiście w męskim turnieju liczymy mocno na Huberta Hurkacza, który niedawno wrócił do gry po kontuzji i pokazał się z niezłej strony na turnieju w Rzymie. W Paryżu w pierwszej rundzie nasz tenisista zagra z Brazylijczykiem João Fonsecą. To będzie ich pierwszy pojedynek. Fonseca pokazał się z bardzo dobrej strony na początku roku. Z powodzeniem przeszedł przez kwalifikacje Australian Open, a w pierwszej rundzie wyeliminował Andreja Rublewa. Teraz Brazylijczyk zajmuje solidne, 65. miejsce w rankingu ATP.

Wracający do głównej drabinki Rolanda Garrosa po trzech latach Kamil Majchrzak zagra na początek z młodym Serbem Hamadą Medjedoviciem. Panowie nie grali ze sobą nigdy w turnieju rankingu ATP, ale w turniejach niższej rangi jak najbardziej. Na przykład w 2022 roku zmierzyli się na turnieju w Kozerkach. Wtedy w sierpniu lepszy był Serb. Kilka miesięcy wcześniej, w chińskim Busan, wygrał Polak.