330 318 złotych - takim wynikiem w niedzielę tuż po północy zakończyła się Gra Paczka. Podczas 76-godzinnego charytatywnego streamu Szlachetnej Paczki odbyła się zbiórka na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Już w Dzień Dziecka pomoc trafi do pierwszych najbardziej potrzebujących dzieci W inicjatywę Gra Paczka zaangażowali się najpopularniejsi streamerzy w Polsce. Przez trzy wypełnione pomocą doby grali na żywo i organizowali konkursy z cennymi nagrodami od partnerów wydarzenia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ludzie, z którymi współtworzyliśmy ten event - gracze, partnerzy, środowisko gamingowe - tworzą armię dobra - mówi Linda Czerner, manager projektu Gra Paczka po stronie Szlachetnej Paczki. Już od pierwszych godzin streamu mogliśmy usłyszeć ciepłych, pełnych zaangażowania i wrażliwości ludzi, którzy stawali na rzęsach dla dzieci wykluczonych cyfrowo - dodaje.

W czasie transmisji widzowie wsparli dzieci z Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, które na co dzień, ze względu na brak Internetu czy niezbędnego sprzętu, nie mogą sobie pozwolić na żadną aktywność w przestrzeni wirtualnej.

Połączeni internetem, grą i pomocą

Szlachetna Paczka, polscy streamerzy i przedstawiciele branży technologicznej połączyli siły dla dzieci, które bez dostępu do technologii są obecnie odcięte od edukacji, rozrywki, kultury, a często także - od przyjaciół.

W całej Polsce konieczność współdzielenia przez domowników jednego laptopa bądź tabletu podczas pracy z domu czy zdalnej nauki to problem nie dla kilku czy kilkunastu rodzin. Trudność współużytkowania z rodzeństwem czy rodzicami sprzętu do edukacji i pracy zdalnej ma 25 proc. polskich uczniów. Oznacza to, że w czasie zamknięcia szkół aż milion dzieci walczy z barierami cyfrowymi. Z kolei najmłodszych, którzy nie mają dostępu do komputera w ogóle, jest w Polsce nawet 70 tysięcy. Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie społeczne i nie zniknie wraz z otwarciem szkół i końcem pandemii COVID-19. To problem powszechny, na który odpowiada Szlachetna Paczka wraz z partnerami.

Pomóż dzieciom wykluczonym cyfrowo na www.szlachetnapaczka.pl

330 tys. złotych dla dzieci wykluczonych cyfrowo – tyle pieniędzy Szlachetna Paczka wraz z partnerami z branży technologicznej i najpopularniejszymi streamerami w Polsce wygrała podczas akcji GRA PACZKA / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Dzięki wsparciu w ramach akcji GRA PACZKA na początek pomoc otrzyma 50 najbardziej potrzebujących podopiecznych Akademii Przyszłości. Niezbędny do nauki i życia towarzyskiego sprzęt trafi do nich w Dzień Dziecka. Skala problemu, jakim jest wykluczenie cyfrowe, wpłynie dodatkowo na kształt tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Organizatorzy chcą pomóc co najmniej 2 000 dzieci, które borykają się z takimi barierami.

Dzieci wykluczone cyfrowo to dzieci, którym już na starcie świat powiedział: "Będzie wam trudniej, macie mniej szans niż wasi rówieśnicy". Nie rozumieją tego, a same nie mogą się przed wykluczeniem bronić. Dzisiaj gracze i branża technologiczna mówią im: "Pomożemy wam. Jeszcze będzie dobrze". Ta solidarność zasługuje na wielki szacunek. Dziękujemy - komentuje Konrad Kruczkowski, dyrektor ds. komunikacji Stowarzyszenia Wiosna, prywatnie gracz.

Pomoc gra dalej

Grą i zaangażowaniem swoich społeczności akcję wsparli streamerzy i youtuberzy z Fantasyexpo, LifeTube, JaRock, Gameset, Archon, m. in. Rock, Łosiu, Izak, Doknes, Lempiank, Jcob, ale i wielu innych! Dodatkową pomoc zapewniły agencje GAMMA PR i Galaktus.

Wykluczenie cyfrowe nierozerwalnie łączy się z problemem biedy, który wymaga systemowych rozwiązań, takich jak mądra pomoc Szlachetnej Paczki. Rozumieją to partnerzy, którzy postanowili włączyć się w inicjatywę GRA PACZKA: NVIDIA, Acer, ALL iN! GAMES, AMD, AMSO, AORUS, ASUS, BeQuiet, CD PROJEKT RED, Cooler Master, Komputronik, Morele.net, MSI, RTV EURO AGD, SilentiumPC, Steel Series, TRUST, World of Tanks, Onet, GRY-Online i arhn.eu, a także Wisła Kraków wraz z sekcją e-sportową i kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny.

Granie na żywo przez 76 godzin było ważne - kończy Linda Czerner. Ale nie najważniejsze. Wszystkie zaangażowane osoby z branży gamingowej kreowały mnóstwo pomysłów, żeby zmotywować widzów do wsparcia naszej wspólnej akcji. To ludzie z pasją i pięknym sercem, z którymi chce się nie tylko współpracować, ale po prostu spędzać czas. Oby tylko do następnego eventu! - zaznacza.

330 tys. zł - tyle Szlachetna Paczka wygrała na wsparcie dla wykluczonych cyfrowo dzieci. Nie byłoby to możliwe bez pomocy partnerów GRY PACZKI, ale też przede wszystkim bez tych, którzy zdecydowali się podzielić dobrem online - darczyńców i donatorów, graczy, oglądających streamy i streamerów.

To jednak nie koniec gry! Wesprzeć najmłodszych możesz nadal na www.szlachetnapaczka.pl oraz na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.