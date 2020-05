Od ponad miesiąca osoby starsze z całej Polski mogą korzystać z telefonu wsparcia DOBRE SŁOWA. Dzięki nowemu projektowi Szlachetnej Paczki seniorzy otrzymują pomoc doświadczonych psychologów i terapeutów oraz zyskują kontakt do lokalnych wolontariuszy Paczki, którzy dodatkowo pomagają w załatwianiu codziennych spraw i stają się towarzyszem w tym trudnym czasie.

Byłam zdziwiona, że ktoś obcy chce mi pomóc. Kto by znalazł czas? Dla mnie? Gdy w mediach zaczęto mówić o zamykaniu szkół, pani Alina wyszła z domu i kupiła trzy bochenki chleba. Zamroziła je. Na szczęście nie je zbyt dużo. Boję się, co będzie, gdy chleb się skończy i będę musiała wyjść na zewnątrz - mówi do słuchawki.

60 000 zł - tyle potrzeba, by osoby starsze do końca 2020 mogły korzystać ze wsparcia psychologów i terapeutów dyżurujących przy telefonie wsparcia DOBRE SŁOWA uruchomionym przez Szlachetną Paczkę. Jeżeli nie uda się zebrać tej kwoty, część seniorów zostanie zupełnie sama. Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m, by pomóc. Epidemia samotności nie skończy się dziś czy jutro.

Epidemia samotności

Pandemia COVID-19 to czas spotęgowanej samotności i wykluczenia - zwłaszcza dla osób starszych. W ostatnich tygodniach ich życiem kieruje strach i niepokój. Wielu z nich boi się wyjść z domu. Nie mają nawet z kim o tym porozmawiać. A samotność zabija. Dosłownie.

Jak wynika z opracowanego przez Paczkę Raportu o Samotności, chroniczne poczucie osamotnienia zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o 14%. Podwyższa ciśnienie, obniża odporność, wpędza w depresję. A jednoosobowych gospodarstw domowych jest dziś w Polsce ponad 5 mln, co oznacza, że co czwarty nasz sąsiad wraca do pustego mieszkania, czy jak teraz - jest w nim niemal uwięziony.

Dzięki nowemu projektowi Szlachetnej Paczki seniorzy otrzymują nie tylko emocjonalne wsparcie specjalistów, ale także konkretną pomoc od lokalnych wolontariuszy Paczki, którzy pomagają w robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych czy realizowaniu recept w aptece Seniorzy mogą też rozwijać relację z wolontariuszem, rozmawiać z nim przez telefon, dzięki czemu wiedzą, że nie są sami.

Czy Telefon wsparcia dla samotnych seniorów DOBRE SŁOWA będzie pomagał w najbliższych miesiącach? To zależy też od Twojego wsparcia. Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m by pomóc.

Wspierajmy dziś, ale też jutro. Bo epidemia samotności nie skończy się za chwilę

Samotność osób starszych nie skończy się z chwilą otwarcia galerii handlowych czy kin. Skutki wielotygodniowej izolacji mogą wpływać na ich kondycję - zarówno fizyczną, jak i psychiczną - przez wiele miesięcy. Celem Szlachetnej Paczki jest zatem, by zapewnić im wsparcie na dłużej.

Dzięki zbiórce seniorzy będą mogli korzystać z telefonu DOBRE SŁOWA i uzyskiwać pomoc wolontariuszy Paczki do końca 2020 roku.

Pomagajmy tu i teraz. Wspierajmy też krok do przodu. Niech seniorzy wiedzą, że ktoś na nich czeka. Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m i wesprzyj seniorów w walce z epidemią samotności.